Aïssa Mandi, jugador del Levante y analista de Champions en el Betis: "Va a ser muy difícil, lo veo igualado pero le doy ventaja al Lille"

El central argelino destaca el ruido y el ambiente del Stade Pierre-Mauroy como factores a tener en cuenta por el Real Betis en el choque de este martes. Además, recuerda que David Ancelotti cuenta con muchos futbolistas de calidad que además están más que acostumbrados a competir en Europa

El franco-argelino Aïssa Mandi está pluriempleado esta semana. El actual futbolista del Levante UD, que ha vuelto este pasado verano a LaLiga española después de defender en el pasado las camisetas del Real Betis y del Villarreal CF, pasó las dos últimas temporadas en el LOSC francés. En Lille sumó 53 partidos entre 2024 y 2026 que le sirven para conocer a la escuadra de Davide Ancelotti a la perfección. Tanto como para poder trabajar también como analista de Champions para la entidad verdiblanca, en la que sumó 173 encuentros oficiales. Más que en ningún otro equipo de su carrera, ya que en el Stade de Reims sumó 173; en el Villarreal, 73; y en el Levante suma 4 de 4.

Mandi analiza al Lille, el primer rival del Betis en la Champions

"Sí, sí. Las dos últimas temporadas he jugado para el Lille, que es un club muy grande de Francia y yo creo que también es muy regular. Se mete casi todos los años en Champions o en Europa League. Después del PSG, el Lille es el que mejor está. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. Siempre fue un club muy fuerte. De allí han salido muchos buenos jugadores, como Hazard, Pépé, Rami... Han ganado muchos títulos en su historia y, aunque desde hace unos años es muy difícil ganar la liga francesa contra el PSG, que está dominando todo, el Lille es un club histórico, muy estable, fuerte y muy sólido en Francia", ha explicado el central argelino en una conversación con Betis TV.

"La verdad es que veo un partido muy igualado, porque los dos tienen muy buenos jugadores, son muy buenos equipos y cuentan con entrenadores que son muy buenos también. Creo que va a ser muy difícil para el Betis, porque el Lille tiene muy buenos jugadores que están haciendo las cosas bien en este inicio de la temporada. Han jugado contra el PSG y lo han hecho muy bien (2-2 en casa). A ver qué pasa, pero creo que va a ser un partido muy igualado", augura Mandi sobre el LOSC, que arrancado la Ligue 1 invicto y con 7 puntos de 9.

Los mayores peligros del Lille: jugadores 'top' en todas las líneas

"La verdad es que hay muchos jugadores a tener en cuenta. Empezando desde atrás, NGoi, que ha jugado el Mundial con Bélgica. Además ha sido titular casi todos los partidos. En el medio tiene a Bentaleb, que es muy bueno. Y adelante tiene al hermano de Mbappé, que lo está haciendo muy bien porque está mejorando muchas cosas, y tiene a Giroud, que ya sabemos todos que te puede meter muchos goles".

"Es un equipo muy peligroso y el peligro puede venir de ambos lados, de muchos jugadores. Yo creo que estará muy igualado, aunque le doy una muy pequeña ventaja para el Lille porque juega en casa. Si el Betis jugara en casa, daría ventaja al Betis". En la plantilla hay otros viejos conocidos de LaLiga como el exbético Romain Perraud y el exsevillista Tanguy Nianzou.

El Stade Pierre-Mauroy, una caldera que lleva en volandas al LOSC

"Ante el PSG, el Lille fue ganando hasta que en el alargue llega el empate, pero antes bien podría haber metido el 3-1. Giroud (veterano delantero francés) tuvo el tercero para meterlo y sentenciar. Ha tenido ocasiones para hacer daño al PSG. Sobre todo son fuertes en su casa; pero lo están haciendo muy bien fuera (ha ganado al Angers, por 0-2, y al Toulouse, por 0-1). Además, van a tener mucho tiempo para descansar también", ha añadido el exverdiblanco, recordando que han pasado cinco días entre el último choque liguero y el estreno en la Champions 26/27.

"El Betis también tiene sus cosas. Le pueden hacer daño, pero va a ser igualado porque son dos equipos que más o menos tienen el mismo nivel". "En su estadio siempre hay un buen ambiente. La verdad es que está muy bien. Yo lo pasé muy bien allí. Los partidos grandes en la Champions, los encuentros contra equipos fuertes de la liga francesa... Han sido muy buenos recuerdos para mí. Contra el Betis juega el primer partido de Champions de la temporada y la gente va a ir a tope a animar a su equipo. Y hay una cosa: en Lille hay un techo que cierra el estadio y eso hace que haya mucho ruido. Es algo un poco especial por eso, pero el ambiente va a ser muy bueno".