Carlos Álvarez se despide del Levante: "Habéis sido mi segunda casa"

El delantero, ex del Sevilla, que ha firmado por el Club América de México, ha querido decir adiós al club granota a través de un comunicado en sus redes sociales: "Disteis la oportunidad de jugar en el fútbol profesional a un chaval de 20 años"

Carlos Álvarez se ha despedido del Levante en el día de hoy. El atacante, que ha puesto punto final a su etapa en el conjunto granota, ha querido mandar un mensaje a la entidad y los aficionados por las temporadas que ha pasado en el club. En este sentido, el nuevo futbolista del Club América de México explica que "llegaba con ganas de mejorar, con motivación, con trabajo. Devolver al club al sitio al que pertenece".

El atacante se va siendo un fijo en el once titular desde su llegada al Levante en la temporada 2023/2024. 14 goles deja un Carlos Álvarez que comenzará su primera experiencia fuera de España, e incluso de Europa, tras su paso por el Sevilla Atlético, el primer equipo hispalense, y el conjunto granota. El delantero afirma que "son tantos los recuerdos bonitos que tengo que es muy difícil elegir uno".

Carlos Álvarez: "Estaba cumpliendo un sueño"

De esta manera, Carlos Álvarez comienza el comunicado, en sus redes sociales, recordando su primer día en el Levante: "Aquel 12 de Agosto de 2023 llegué al Levante U.D. Disteis la oportunidad de jugar en el fútbol profesional a un chaval de 20 años, recién cumplidos, que salía de casa por primera vez. La verdad es que lo recuerdo como si fuese ayer, porque estaba cumpliendo un sueño".

Carlos Álvarez explica que "llegaba con ganas de mejorar, con motivación, con trabajo, pero sobre todo con la ilusión del que estaba acercándose a los sueños que había imaginado de pequeño. Lo que nunca soñé es todo lo que viviría después, un club y una afición que me hacía sentirme como en casa, unos compañeros magníficos, que sin duda me llevaré para toda la vida y como no, el ascenso!!! Devolver al club al sitio al que pertenece".´

Carlos Álvarez: "Son tantos los recuerdos bonitos que tengo que es muy difícil elegir uno"

Carlos Álvarez también explica que "son tantos los recuerdos bonitos que tengo que es muy difícil elegir uno, pero si tuviese que hacerlo, sin duda, ese 25 de mayo saboreamos la gloria. El partido, el momento, el palo de años atrás y ese minuto 96, ese mágico minuto que hizo que lo vivido en un pasado se terminase de cerrar. Fue nuestra revancha y lo conseguimos entre todos, desde el primer jugador al último aficionado".

El atacante agredeció a todo el personal del Levante por sus tres temporadas en el club: "Me voy dando las gracias porque habéis sido mi segunda casa, todos. Los utilleros, doctores, fisioterapeutas, personal de limpieza, personal de residencia, delegados, jardineros, cuerpos tecnicos, compañeros y todos los miembros del club que siempre tuvieron una sonrisa para mí. Mi agradecimiento eterno".

Carlos Álvarez: "Me voy con la conciencia tranquila"

Por último, Carlos Álvarez, que deja un pellizco al Sevilla, apunta que se va "con la conciencia tranquila, di todo de mí para devolver al club a donde lo dejo. Siempre trabajé, me dejé todo. traté de mejorar, pero sobre todo intenté ser la mejor persona posible con todas y cada una de las personas con las que me crucé en estos tres años".

Carlos Álvarez tras incluso tener minutos esta temporada en LaLiga EA Sports, disputando una parte contra el Espanyol, en la primera jornada del campeonato doméstico. Tras ello, el atacante ya tuvo protagonismo frente a Osasuna y Real Betis, quedándose en ambos partidos en el banquillo, tras la decisión tomada por Luis Castro.

El ex del Sevilla, que decidió firmar por el Club América, concluye afirmando lo siguiente: "Ahora comienza una nueva etapa de mi vida, con mucha ilusión, con muchos sueños por delante por conseguir, con ganas de continuar viviendo mi sueño y crecer como futbolista y como persona.Matxo Llevant. Siempre os llevaré conmigo, vuestro 'Pelusa' Carlos Álvarez".