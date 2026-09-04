El Levante, pendiente de romper un maleficio histórico contra el Málaga

El Levante viaja a La Rosaleda con un reto mayúsculo y una historia en contra. Los de Luis Castro, lanzados tras la goleada al Betis, buscan romper una racha negra en Málaga

El Levante visita este domingo al Málaga en La Rosaleda, con motivo de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro llegan con buenas sensaciones tras la goleada al Real Betis del pasado fin de semana. Pese a ello, les toca medirse a un equipo que no se le da históricamente bien. De los últimos doce encuentros en la Costa del Sol, el cuadro granota ha registeado nueve derrotas y un empate, por lo que no conocen la victoria.

El Levante espera lograr su primera victoria a domicilio esta temporada, tras el empate ante Osasuna en El Sadar. Además, el conjunto de Luis Castro se medirá a un equipo que no ha conseguido todavía el triunfo, por lo que el Málaga irá a por los tres puntos junto con su afición, en La Rosaleda, que ofrecerá un lleno en esta nueva jornada de LaLiga. Por ello, muchas cuentas pendientes se podrían resolver en Martiricos este domingo.

El Levante visita La Rosaleda con un objetivo en mente

El Levante visitará La Rosaleda, como no puede ser de otra manera, con la mente puesta en los tres puntos. Sin embargo, la historia no ayuda a un equipo que no registra sus mejores datos en el estadio del Málaga. El primer partido entre ambos conjuntos fue en la temporada 1964-1965, que acabó con victoria para los andaluces por 4-0, lo que supuso el descenso a Segunda División del cuadro granota, una malísima noticia.

Tras ello, tuvo que llegar en la campaña 1990 para que Málaga y Levante se volvieran a ver las caras, con un desenlace parecido, ya que el partido acabó por 4-1 a favor del equipo malacitano. Por ello, el conjunto granota llegó a descener a Segunda B. De esta manera, el club que actualmente dirige Luis Castro desde el banquillo llegó a sufrir cinco derrotas consecutivas, en 2004, 2010, 2012, 2013, 2014.

Los datos no acompañan a un Levante que busca los tres puntos

A partir de 2016, con un Levante que firmó una nueva derrota contra el Málaga por 3-1, el equipo cambió ligeramente los datos empatando en 2023 y 2025, con ambos clubes en Segunda División. De hecho, en el último choque metió uno de los goles Pablo Martínez, que ha firmado en este mercado de fichajes por el conjunto de Juanfran Funes. Además, el centrocampista podría ser incluso titular este domingo en La Rosaleda.Ahora, el Levante, que viene de despedir a Carlos Álvarez, encara la visita a La Rosaleda en una dinámica diferente. Tras los dos tropiezos en este arranque de Liga, los de Luis Castro sumaron buenas noticias con la victoria ante el Real Betis del pasado sábado, con cinco tantos que responden al mal comienzo de temporada en el club granota. De esta manera, llega el Málaga de Funes como siguiente rival en el campeonato doméstico.

Funes valora la amenazas del Levante: "Es un equipo que no va a rifar el balón"

Por su parte, Funes desgranó a este Levante de Luis Castro: "Es un equipo con algunos patrones parecidos al nuestro, que te hace mucho daño cuando te consigue atraer, porque ellos intentan iniciar, bueno, tiran al lateral un poquito bajo ahí para que tú salgas y genera espacio a espalda. Si ellos consiguen romper tu primera línea de presión, a partir de ahí ellos te hacen bastante daño. Vamos a tener que manejarnos bien ahí".

El técnico del Málaga, que viene de perder en Madrid, añadió que el Levante "es un equipo que no va a rifar el balón, es un equipo que quiere llevar la iniciativa en el juego. Tenemos que ser capaces no solo de ser solidarios, sino de tener orden cuando defendamos. Yo creo que la parte de ataque nosotros sí que hemos intentado ser nosotros y esa es una de nuestras señas de identidad que vamos a intentar mantener en el partido".