Etta Eyong, un nuevo problema que tiene pendiente el Levante

El camerunés será baja para el partido ante el Málaga y sigue sin dar el salto en este arranque de competición, con tres suplencias consecutivas y solo 64 minutos disputados esta campaña en LaLiga EA Sports

El Levante se mide este domingo al Málaga en La Rosaleda. Luis Castro no podrá disponer de Etta Eyong, que es baja en la convocatoria por problemas físicos. El delantero camerunés no ha arrancando la temporada con las mejores sensaciones. Además, la salida de Carlos Espí le abre la puerta a más minutos con el club granota, pero de momento su continuidad está frenando, quedándose fuera de la lista para el choque de Liga.

Luis Castro ya avanzó en la rueda de prensa de hoy las sensaciones con Etta Eyong, afirmando que en la tarde ayer "sintió molestias". Tras ello, el Levante ha hecho oficial la convocatoria para visitar al Málaga en La Rosaleda, confirmando la ausencia del camerunés en la misma por "molestias físicas". En este sentido, el delantero espera estar disponible para medirse al Barcelona el próximo domingo en el Ciutat de Valencia.

Luis Castro, sobre Iván Romero: "Ha tenido cuatro oportunidades para hacer gol en el último partido"

Luis Castro, en la rueda de prensa previa al partido del Málaga, comentó sus sensaciones con Iván Romero: "Es una cuestión muy interesante para hacerla hoy, porque Iván Romero ha tenido cuatro oportunidades para hacer gol en el último partido. Si mis 9, sea quien sea, hace los partidos que hizo Iván la semana pasada, yo estoy contento. Va a hacer gol seguro".

El entrenador del Levante habló del objetivo este curso: "Pienso que tenemos una plantilla para pelear por todos los partidos, pero estamos en una de las mejores ligas del mundo. Queremos ganar en Málaga contra un buen equipo. No han perdido todavía en casa. El año pasado cuando llegué también pensaba que íbamos a quedarnos en Primera. Vamos a dar el máximo por el club, honrar el escudo, pero LaLiga es muy competitiva".

Luis Castro y la salida de Pablo Martínez: "Es un jugador que ha sido importante para nosotros"

Luis Castro ha explicado, acerca de los delanteros, que hay que ir "semana a semana. Los que están mejor juegan. Si jugamos con dos, los que mejor están, y si es uno, el que mejor está. Es muy simple. Saben que tienen que trabajar para ser los mejores. Hay competencia, que es bueno para nosotros".

Sobre Pablo Martínez, nuevo jugador del Málaga, ha afirmado que "es un jugador que ha sido importante para nosotros el año pasado. Jugó partidos importantes, tiene mucha calidad. Tenemos mucho cariño por él, pero ahora tenemos que mirar lo mejor para el Levante y él lo hará por su equipo".

Luis Castro y los nuevos fichajes del Levante: "Pueden dar cosas"

Luis Castro se ha pronunciado por dos de los fichajes del Levante, Axel Tape y Petar Raktov: "La semana de entrenamientos ha sido normal, han estado bien, pero todavía están conociendo al equipo. El grupo es muy sano, entonces no es difícil adaptarse. Los han acogido muy bien. Si tenemos necesidad de utilizarlos, lo vamos a hacer. Pero necesitan un poco de tiempo. Individualmente pueden dar cosas".

El técnico del Levante no quiso hablar del fichaje fallido de Akieme: "No es una cosa que está gestionada por mí. No pierdo el tiempo en eso. Hay gente capacitada dentro del club para eso. No hablo de jugadores que no están. Los jugadores son míos cuando entran en el equipo".

Luis Castro: "No es fácil hacer una plantilla competitiva cuando tienes menos presupuesto"

Luis Castro ofreció una valoración del mercado de fichajes: "Con el presupuesto que tenemos nosotros y nuestras dificultades, yo pienso que ha sido un mercado muy bueno. Tienes lo que tienes, y no es fácil hacer una plantilla competitiva cuando tienes menos presupuesto incluso que algún equipo de Segunda. Con nuestro presupuesto, pienso que ha sido un mercado muy muy bueno".

El entrenador del equipo granota fue optimista en torno a los posibilidades de la plantilla este curso: "Pienso que podemos pelear por todos los resultados si estamos al 100%. No hay partidos fáciles. Yo pienso que si el equipo está bien, podemos pelear todos los partidos. Sabemos que jugamos en LaLiga, en el campeonato de los campeones del mundo".

Luis Castro, sobre el Málaga: "Compiten muy bien en términos nacionales"

Sobre el Málaga, que viene de perder ante el Real Madrid, eexplicó Luis Castro que "es un buen equipo, con calidad, con mucha gente de cantera, y es una muy buena cantera. Compiten muy bien en términos nacionales. Creo que va a ser una plantilla que va a crecer a lo largo de la temporada. Este partido es importante para ellos y van a dar el máximo".

Por último, Luis Castro comentó sus sensaciones con Etta Eyong, que decidió quedarse en el Levante: "Ayer hizo todo el entrenamiento, y por la tarde sintió molestias. Si hay molestias, no corremos riesgos. Vamos a ver qué tiene. Queremos saber al 100% cómo está".