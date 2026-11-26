Los de Matarazzo cayeron ante el Crystal Palace tras una gran primera parte en la que no lograron marcar. Sarr adelantó a los donostiarras pero los tantos de Mateta y McNeil le sirvieron a los locales para darle la vuelta al marcador. Unai Marrero detuvo un penalti a Yéremy Pino en el descuento

Necesitaba la Real Sociedad de Matarazzo sumar los tres puntos este jueves ante el Crystal Palace para seguir optando a terminar entre los ocho primeros de la fase liga de la Europa League. La Real Sociedad llegaba a esta jornada cinco con cinco puntos por lo que el triunfo se convertía casi en imprescindible. El cuadro donostiarra fue claramente mejor que el Crystal Palace en el primer tiempo y solo Henderson evitó que los de Matarazzo se fuesen al descanso con ventaja en el marcador. Guedes y Oyarzabal lo intentaron de todas las maneras posibles.

La Real Sociedad se adelanta en el segundo tiempo

En el segundo acto, la Real Sociedad debía dar un paso más adelante para confirmar en el marcador el buen hacer del primer tiempo de cara a la portería del Crystal Palace. En el segundo tiempo el Crystal Palace, con el internacional de la selección española, Yéremy Pino, empezó a generar peligro sobre la portería de Marrero. El canario lo intentó varias veces a balón parado.

Sarr adelanta a la Real Sociedad, por poco tiempo

La Real Sociedad siguió creciendo en el segundo tiempo y en el minuto 66 encontró el premio a la insistencia con el remate de Sarr dentro del área que supuso 0-1. Los donostiarras, que estaban siendo mejores, encontraban el gol. Pero a la Real Sociedad le duró poco la alegría ya que en el 71, un penalti de Jon Martin le perjudicó doblemente. Además del gol de Mateta desde los once metros, los donostiarras perdieron a su jugador y se quedaron con 10.

La Real Sociedad se pone por detrás en el marcador

Con el gol de Mateta la Real Sociedad se quedó muy tocada y eso el Crystal Palace lo aprovechó a la perfección. Los ingleses lograron remontar el encuentro en el 81 con el tanto de McNeil después de un desajuste defensivo de los de Matarazzo. Ahí no terminaba el desastre para la Real Sociedad ya que entrando en el tiempo de descuento, una acción abajo de Carlos Soler terminaba con mano del jugador realista.

Yéremy pino se encontró con un gran Unai Marrero que le detuvo la pena máxima lanzada a media altura y a la derecha del guardameta vasco. A pesar de esta acción, la Real Sociedad terminó cayendo ante el Crytal Palace por 2-1 y con la sensación de que dejaron escapar un triunfo que en el primer tiempo parecía muy claro. Oskarsson tuvo la última ante un Crystal Palace que no supo congelar el partido en los minutos finales.