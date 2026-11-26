Muchos sevillistas y hasta algún bético manifiestan su rechazo ante la exhibición en Champions de un cartelón pro Fornals que hacía alusión al ex capitán nervionse, al tiempo que, pese a avisarlo previamente, hinchas del Decano que acudieron este miércoles a la Carretera de Utrera entienden que las obras no justifican la drástica reducción de aforo

La broma de la discordia y el aspecto de la tribuna más cercana a Montequinto del recinto nervionense. / @DRNBDPRT - @recreadicto12

La divulgación en redes sociales de una extraña pancarta exhibida en ﻿Bratislava por algunos de los más de 1.200 aficionados del Real Betis desplazados a principios de esta semana a ﻿Eslovaquia para presenciar el duelo ante el ﻿Slovan﻿, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la ﻿Champions﻿, ha generado ﻿malestar entre muchos sevillistas e, incluso, algún bético. Literalmente, el cartelón decía: "﻿Pablo Fornals: eats patatas bravas, hates Jesús Navas﻿". Una broma, posiblemente de mal gusto, que buscaba la rima a imitación de otros cánticos o mensajes dedicados en ﻿Inglaterra a españoles como ﻿Marc Cucurella ("﻿eats paella, drinks Estrella﻿") el italiano del ﻿Tottenham Sandro Tonalli ﻿("eats spaghetti, hates Sunderland").

Las respuestas de los que sienten en blanquirrojo no se hicieron esperar, justificadamente ofendidos, pero también otros verdiblancos veían innecesaria la alusión al gran capitán del ﻿Sevilla FC﻿, quien, se rememoraba acertadamente, nunca tuvo una mala palabra hacia el eterno rival y que, encima, participó en ﻿junio de 2023 en el amistoso de despedida de ﻿Joaquín Sánchez﻿, siendo acogido y aplaudido por el público en el ﻿Benito Villamarín﻿, devolviéndole luego en ﻿diciembre de 2024 la gentileza tanto el portuense como ﻿Manuel Pellegrini﻿, que fuera su entrenador en el ﻿Manchester City﻿. Una mención ﻿desacertada que entendió poca gente y que, visto lo visto, no ha gustado a nadie.

Críticas onubenses: "No cabe un alfiler entre las grúas de la obra de la grada visitante"

"El Sevilla Atlético recibe este miércoles 25 de noviembre al RC Recreativo de Huelva en el Estadio Jesús Navas y el aforo disponible para este encuentro ya se encuentra agotado. Los socios y abonados del club podían realizar la inscripción para el encuentro del campeonato de Segunda Federación desde el pasado lunes y, algo más de 24 horas después ,ya han agotado las localidades disponibles. Cabe destacar que el partido contará con un aforo más reducido al habitual por las obras de mejora que se están llevando a cabo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. De hecho, de cara al encuentro el acceso del público se realizará, con la entrada, por un acceso habilitado junto a la garita de seguridad instalada junto a la cafetería", informaba este martes el ﻿Sevilla FC﻿.

Pese a ello, la afición del ﻿Decano se hizo notar en la ﻿Carretera de Utrera﻿, como demuestran los vídeos de celebración publicados en las RR.SS., incluyendo en las reacciones imágenes de la ﻿Tribuna Este﻿, con casi ﻿4.000 asientos﻿, vacía. En total, contando la grada principal (cubierta) y la denominada ﻿Tribuna Norte﻿, en el feudo colindante con ﻿Montequinto caben oficialmente ﻿8.754 personas﻿, aunque al choque aplazado del ﻿Grupo 4 ﻿acudió menos de la mitad. Para los hinchas onubenses había disponibles únicamente ﻿200 entradas﻿, lo que generó muchas críticas al entender que non se atisbaban impedimentos de seguridad para que se hubiera permitido el acceso de más aficionados del líder destacado de la categoría.