El triunfo ante el Zalgiris da tranquilidad a los blancos y Pradilla y Abalde ya están centrados en la selección; el Baskonia ganó su segundo partido en Euroliga, el primero con Perasovic

Sin Pradilla y Abalde, España retoma este jueves la clasificación para el Mundial 2027 en Montenegro. Los jugadores madridistas fueron los ausentes y los únicos descartes de Chus Mateo para este partido, aparte de Santi Yusta, pero si estarán el domingo en Santiago para vérselas con Grecia.

Al menos el seleccionador español sabrá que puede contar con dos piezas claves que llegan descansadas después de jugar este miércoles y con la moral por las nubes, ya que su equipo recuperó sensaciones en la Euroliga con una convincente victoria ante el Zalgiris Kaunas (108-93), en un encuentro en el que volvió a superar los cien puntos y mostró una notable mejoría en el lanzamiento exterior con respecto a los últimos duelos.

El conjunto blanco dejó atrás una semana complicada, marcada por las derrotas frente al Besiktas y el Olympiacos, y aprovechó el respaldo de su público para recuperar confianza gracias a un primer cuarto espectacular, que tuvo continuidad en los siguientes, donde se dedicaron a gestionar su ventaja.

Andrés Feliz exporta felicidad a los suyos

Andrés Feliz fue uno de los grandes protagonistas de ese inicio, con 20 puntos en el partido. El equipo madridista llegó a alcanzar una ventaja de 22 puntos en el segundo cuarto (46-24). Y aunque los lituanos reaccionaron antes del descanso y trataron de reducir diferencias tras la reanudación, nunca consiguieron situarse a menos de diez puntos.

Abalde, clave en la defensa de Edwards / @rmbaloncesto

La superioridad madridista se mantuvo hasta el final, con nueve de los once jugadores utilizados por Pedro Martínez anotando al menos seis puntos. En el Zalgiris destacaron Grigonis, autor de 24 puntos, y Tubelis, que añadió 21.

Pedro Martínez, contento al parón

"Hemos presionado bien toda la pista. Ha sido un muy buen trabajo, que les ha sacado un poquito de su orden. Es un equipo que tácticamente está muy bien, muy ordenado, juega muy bien. Para mí es uno de los equipos que mejor juego hace desde la táctica de sus entrenadores, muy bien trabajado y muy bien entrenado. La presión defensiva que hemos hecho después de canasta, y teniendo en cuenta que además hemos anotado mucho, yo creo que eso es lo que ha marcado un poquito que ellos estuvieran fuera de su ritmo", afirmaba Pedro Martínez sobre un Zalgiris que había ganado siete de los ocho últimos encuentros y que llegó a Madrid lanzado.

Los blancos sufrieron pese a todo con los triples de los rivales, pero pudieron sacar adelante el partido con su dominio bajo tableros y el gran encuentro colectivo. "Hemos jugado un buen partido, desde el primer momento muy concentrados, con muchísimo acierto en el primer cuarto, que yo creo que eso nos ha dado muchísima confianza. Hemos hecho un buen partido en defensa, aunque nos ha costado mucho defender a Marius Grigionis, pero es muy buen jugador y habíamos puesto todo el empeño defensivo en Edwards, que es quien juega en su posición", reconoce el técnico catalán, que también dio valor al nivel de los rivales para explicar por qué no sentenciaron antes.

El Baskonia ya gana con Perasovic

Quien también se llevó una alegría fue el Kosner Baskonia, que logró un balsámico triunfo ante el Anadolu Efes, por 86-81, en la visita de Pablo Laso a la que fue su casa. Se trata de la segunda victoria del equipo vitoriano, colista de la Euroliga, en la presente temporada y el primer triunfo en esta competición de Velimir Perasovic.

Joksimovic destaca en el Baskonia / @baskonia

El joven Stefan Joksimovic -12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias- y el recién llegado Zach Perrin, que se estrenó en la competición con 20 créditos gracias a sus 11 puntos y 12 rebotes, lideraron al equipo alavés, sobre todo, en un tercer cuarto que decantó el duelo. Por los turcos, Jordan Loyd fue el más inspirado con 24 créditos de valoración.