Los de Chus Mateo, que encadenaba tres tropiezos consecutivos en su lucha por estar en el Mundial de Catar 2027, se reencontró este jueves con la victoria pasando por encima de Montenegro (62-93), con siete de sus jugadores firmado nueve o más dígitos de valoración

La 'Familia' se acerca al objetivo del Mundial de Catar | @BaloncestoESP

Comenzó el conjunto de Chus Mateo el duelo poco inspirado de cara al aro contrario, tanto que necesitó casi tres minutos y medio para anotar. Fue la tónica dominante en un primer cuarto con poco brillo ofensivo de ambos conjuntos, que a los diez minutos solo habían metido un triple de seis intentos cada uno.

En esas circunstancias cobró protagonismo el juego interior, con Willy Hernangómez y Pierre Oriola sosteniendo a España desde el claro dominio en el rebote y a pesar de las pérdidas, factor este último aprovechado por la anfitriona para marcharse al primer receso con dos puntos de ventaja (17-15, m.10).

Serbia se se seca en la vuelta al parqué

Esa igualdad se rompió en el retorno al parqué, con un cuadro balcánico seco en la producción, autor de solo dos puntos en casi cinco minutos. Poco provechó sacaron los visitantes de ese contexto, aunque al menos les valió para transitar con comodidad hacia el descanso, firmando un 4 de 4 en tiros de dos y mejorando, aunque no era difícil, en el triple (34-41, m.20).

Así, hubo que esperar al segundo tramo del tercer cuarto para que la balanza se inclinara de manera definitiva. Un parcial de 0-7 fabricado en un minuto por Oriol Paulí, Álvaro Cárdenas y Juancho Hernangómez permitió a los españoles saltar por encima del muro de los diez puntos de renta favorable.

Y a partir de ahí ya no hubo marcha atrás. Lo rompió una canasta de Marko Simonovic, pero esta se quedó en una simple anécdota toda vez que España respondió después con otro 0-10 para un acumulado de 2-17, exhibiendo coralidad en la definición mientras triplicaba al rival en las capturas (3-9), le doblaba las asistencias (3-6) y dividía por dos las pérdidas (4-2).

Los veintidós de ventaja al llegar a la media hora marcaron claramente la consigna en el cuarto decisivo, aguantar y no poner en riesgo el preciado botín. Así sucedió y ante una Montenegro que se echó irremediablemente en manos de los triples en el día menos indicado (3 de 21 en toda la noche), logró un triunfo de autoridad que le permite dar un paso más hacia el Mundial antes de medirse el domingo, en Santiago de Compostela, a Grecia.

Ficha técnica:

62 - Montenegro (17+17+16+12): Ivanovic (7), Radoncic (8), Vuceljic (4), Kljajic (4), Nikolic (5) -equipo inicial-, Pavlicevic (3), Hadzibegovic (-), Simonovic (13), Jovanovic (5), Popovic (13), Andjusic (-), Gulic (-).

93 - España (15+26+31+21): Cárdenas (11), Fernández (11), Parra (11), Paulí (4), Willy Hernangómez (6) -equipo inicial-, Bassas (3), Brizuela (7), Alonso (6), Reyes (-), Oriola (16), Saint-Supéry (9) y Juancho Hernangómez (9).

Árbitros: Gvidas Gedvilas (Lituania), Ventsislav Velikov (Bulgaria) y Mehmet Sahin (Turquía). Sin eliminados.

Incidencias: partido del grupo I de la segunda ronda de la fase de clasificación europea para el Mundial de Catar 2027 disputado en el Moraca Sports Centre de Podgorica.