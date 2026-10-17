Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la victoria de Almería y Castellón, la derrota de Las Palmas y el tropiezo del Mallorca en la jornada 10 de Segunda

En la jornada 10 de Segunda división se disputaron este domingo un total de cuatro encuentros en los que se enfrentaron Real Sociedad B y Almería, Eibar y Mallorca, Sporting de Gijón y Albacete, Las Palmas y Castellón

La jornada 10 de LaLiga Hypermotion vivió este sábado un total de cuatro encuentros. La Real Sociedad B sumó una nueva derrota ante un Almería que sigue en racha. Eibar y Mallorca empataron en un duelo de la zona alta de la tabla. El Sporting de Gijón ganó ante un desahuciado Albacete y Las Palmas, en el estreno de Juan Manuel, cayó ante el Castellón de Pablo Hernández.

Real Sociedad B 2-4 Almería

El Almería se llevó este sábado los tres puntos de Zubieta al imponerse por 2-4 a la Real Sociedad B, resultado que consolida al conjunto indálico en el liderato de LaLiga Hypermotion y condena al filial donostiarra a su quinta derrota consecutiva.

Eibar 1-1 Mallorca

El Eibar ha rescatado este sábado un punto ante el Mallorca gracias a un penalti transformado por Iván Gil a falta de dos minutos para el final. Los armeros se vieron superados claramente en la primera mitad y, en la segunda, a base de pundonor, lograron empatar un encuentro que se les había hecho cuesta arriba, aprovechando la expulsión de un jugador mallorquín.

Sporting de Gijón 2-1 Albacete

Un cabezazo de Gelabert en el último minuto del tiempo añadido dio este sábado al Sporting la victoria ante el Albacete (2-1), en un partido en el que el conjunto manchego había igualado a cuatro minutos del final el tanto inicial del argentino Alejo Sarco. El triunfo alarga la racha del cuadro asturiano que sumó la tercera victoria seguida y se asienta en la parte alta de la clasificación que cierra su rival, colista, con nueve derrotas, cinco seguidas, y un empate en sus diez encuentros jugados.

Las Palmas 0-3 Castellón

El Castellón goleó este sábado a domicilio a la UD Las Palmas (0-3) en una exhibición del conjunto 'orellut' ante un rival muy superado en el estreno de Juan Manuel Rodríguez en el banquillo local. El veterano técnico grancanario optó por protegerse con tres centrales y dos carrileros, y la gran novedad de Aboubacar Bassinga en el flanco izquierdo, pero el conjunto amarillo se vio arrollado por un rival que impuso su personalidad con un fútbol valiente, dinámico y mucho juego interior, aunque sus dos goles en el primer tiempo llegaron a balón parado. El último cuarto del choque fue un suplicio para Las Palmas, que bastante hizo con no encajar una goleada mayor, con cuatro buenas paradas de Caro para resarcirse de su fallo anterior, y con el público protestando al palco por la crisis que atraviesa el equipo.

Clasificación de LaLiga Hypermotion después de la jornada 10 de Segunda