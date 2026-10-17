La Real Sociedad de Ansotegi: en alerta tras el último mazazo en Zubieta

El cuadro donostiarra cayó con claridad ante el Almería de García Pimienta por 2-4. Después de 10 jornadas, suma cuatro puntos menos que el pasado curso y ocupa puestos de descenso a Primera RFEF

El filial de la Real Sociedad, el Sanse, vio este sábado como el Almería de García Pimienta le pasaba por encima. Los canteranos realistas recibieron en Zubieta a un Almería lanzado que sumó su séptima victoria consecutiva. Ya avisó Ansotegi en la previa del nivel del Almería y este sábado los indálicos no decepcionaron. El técnico del Sanse dejó claro que el Almería era un equipo con jugadores con experiencia en Primera y que en Segunda se estaban fajando en el trabajo para devolver a los indálicos a la élite. "Un gran rival, ante el líder, seguramente con los mejores jugadores de la categoría, ofensivamente un potencial enorme y defensivamente lo que he visto en los últimos partidos ha mejorado muchísimo; gente que tiene un montón de goles en Primera División y que se remanga y que trabaja para el equipo, que se junta, y que es muy difícil de superar", declaró el técnico realista en la previa.

La Real Sociedad B baja el nivel en la segunda experiencia en LaLiga Hypermotion

La Real Sociedad B fue el pasado curso una de las sensaciones en LaLiga Hypermotion. Con su gran ascenso desde la Primera RFEF, Ansotegi logró la permanencia en una complicada Segunda división con 47 puntos y dejando el descenso al fútbol de bronce a siete puntos. En esta 2026/27, la Real Sociedad quiere repetir la gesta aunque de momento a los donostiarras no les está yendo tan bien como el pasado curso.

El Sanse además, ha perdido esa 'condición' de exclusividad que tenía el pasado curso como el único filial de un equipo de Primera en LaLiga Hypermotion. A los donostiarras les acompaña esta temporada el Celta Fortuna, el segundo equipo del Celta de Vigo.

Ansotegi, técnico de la Real Sociedad B

El Sanse ha sumado con la derrota de este sábado, la seta ocasión en la que se va de vacío en un duelo de LaLiga Hypermotion en este curso. Lo más preocupante es que el filial de la Real Sociedad ha sumado este sábado su quinta derrota consecutiva en lo que va de temporada y eso ha provocado que termine la jornada 10 en puestos de descenso.

La Real Sociedad B, con un rumbo muy distinto al pasado curso

Si en el filial de la Real Sociedad se paran a comprobar los números de esta temporada y los comparan con los del pasado curso. Los realistas podrán cerciorarse de que el Sanse ha bajado levemente su rendimiento en LaLiga Hypermotion. El pasado curso a estas alturas de la temporada, los pupilos de Ansotegi sumaban 12 puntos y además estaban fuera de los puestos de descenso.

En la actualidad, los realistas son cuartos por la cola con solo ocho puntos de 30 posibles. En lo que a goles se refiere, el Sanse ha encajado este curso 21 goles y ha marcado 14. El pasado curso la Real Sociedad B se mostró sumamente equilibrada en ese dato con 16 goles a favor e idéntico número en contra. Son los goles en contra los que están condenando al Sanse. En los últimos cinco partidos, todos con derrota final, los donostiarras han encajado 15 dianas. Si algo da LaLiga Hypermotion son oportunidades y el Sanse no está ni mucho menos desahuciado después de haberse disputado el primer cuarto de la temporada.