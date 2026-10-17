Alejandro Davidovich - Rafa Jódar: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la final del Master 1.000 de Shanghai 2026

Alejandro Davidovich y Rafa Jódar disputan la final del Master 1.000 de Shanghai 2026 y aseguran la victoria de un tenista español

El Master 1.000 de Shanghai tendrá un ganador español. Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se enfrentan en la gran final después de sorprender en semifinales a los grandes favoritos, Alexander Zverev y Daniil Medvedev, respectivamente, y ahora pelearán por convertirse en el primer español que levanta este título.

Es el único Master 1.000 que le faltaba a la Armada española y lo que no logró Nadal en su día ni Alcaraz más recientemente, lo logrará uno de los dos españoles que siguen al murciano en el ránking nacional.

Para Jódar, ganar sería especialmente importante. Un triunfo este domingo le metería en el Top-10 de la ATP por primera vez. Y, además, casi le aseguraría una plaza en las ATP Finals 2026 de Turín, ya que alejaría mucho a sus perseguidores con sólo dos torneos por jugar, en los que también estará él. Jódar se situaría 8º del mundo y a sólo seis puntos del séptimo puesto, que ahora ocupa el canadiense Félix Auger-Aliassime. De momento ya es 11º del mundo...

Por su parte, Alejandro Davidovich, con meterse en esta final, ya se ha asegurado acabar la semana como 14 del mundo, igualando la mejor clasificación de su carrera deportiva. Y, de ganar, subiría una posición más y adelantaría a todo un finalista del US Open como Taylor Fritz.

Davidovich y Jódar nunca se han enfrentado, por lo que hay dudas sobre lo que pueda suceder, aunque el madrileño ha sabido solventar la mayor parte de los debuts importantes que se le han presentado a lo largo de la temporada.

¿A qué hora se juega el Alejandro Davidovich - Rafa Jódar?

El partido entre Alejandro Davidovich - Rafa Jódar correspondiente a la final del Master 1.000 de Shanghai 2026, se juega este domingo 18 de octubre. El choque entre el madrileño y el malagueño comenzará no antes de las 10:30 horas de la madrugada en España -18:30 horas en la ciudad china-, ya que se disputará en el segundo turno de la pista central.

Antes de la final se jugará la final de dobles, que arranca a las 8:00 de la mañana en España, por lo que parece poco probable que puede trastocar la hora de inicio de la final salvo que inclemencias climatológicas.

Dónde ver por TV y online el partido de Davidovich y Rafa Jódar en el Master 1.000 de Shanghai 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo chino, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.