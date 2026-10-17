Davidovich baja de la nube a Zverev, retrasa su número uno y se mete en la final del Master 1.000 de Shanghai

El tenista andaluz remonta ante el futuro número uno del tenis mundial en Shaghai y jugará su segunda final en un Master 1.000

Alex Zverev tendrá que esperar para coronarse como número uno del mundo después de caer en semifinales del Master 1.000 de Shanghai ante la gran sensación del torneo: el andaluz Alejandro Davidovich.

El jugador del Rincón de la Victoria selló su pase a la final del torneo chino tras remontar y superar al campeón del US Open y de Roland Garros por 5-7, 6-4 y 6-3 en dos horas y dos minutos de partido.

El tenista malagueño, que disputará así la segunda final de esta categoría en su carrera tras la jugada en Montecarlo en 2022, espera al ganador del duelo entre Rafa Jódar y Daniil Medvedev, y podría convertirse en el primer español que gana un torneo que hasta ahora se ha negado a los tenistas de la Armada. De momento, es el único torneo de la categoría Masters 1.000 que falta en el palmarés nacional.

Davidovich, de menos a más

El partido tuvo dos fases, una primera dominada por Zverev y con el español dando la cara y una segunda en la que Davidovich fue a más y, poco a poco, acabó minando la moral de su oponente.

El primer set se mantuvo igualado hasta el undécimo juego, cuando Zverev concretó un punto de rotura para decantar la manga a su favor por 5-7. El alemán basó su juego en el servicio, con el que acumuló 18 saques directos a lo largo del encuentro y eso le permitió sobrevivir en sus turnos de saque mientras las fuerzas estaban intactas.

En la segunda manga, Davidovich afianzó el porcentaje de primeros servicios y dispuso de dos opciones de 'break' en el cuarto juego. Aunque no logró convertirlas. Sin embargo, ya estaba lanzado y volvió a tener otra en el décimo juego, donde terminó adjudicándose el set gracias a un 'passing shot' de revés que situó el 6-4 en el marcador.

El malagueño pone la directa ante Zverev

El parcial definitivo arrancó con un quiebre prematuro a favor del español tras una doble falta de Zverev. Con un parcial inicial de 3-0, Davidovich administró la ventaja con su saque hasta cerrar la manga por 6-3 y certificar su victoria sobre el futuro número uno del ranking ATP.

El malagueño, con este resultado, suma su segundo triunfo frente al tenista germano en ocho enfrentamientos dentro del circuito profesional. Este año lleva dos títulos (Mallorca y Chengdu) y está a un paso de lograr el que podría ser el más importante.