Rafa Jódar asegura un campeón español en Shanghai, está a un triunfo del Top-10 y, casi, de las ATP Finals 2026

El tenista madrileño vence en dos sets a Daniil Medvedev y jugará la final del Master 1.000 de Shanghai ante el malagueño Davidovich

España nunca había ganado en Shanghai... hasta ahora. La Armada tendrá un vencedor en el penúltimo Master 1.000 de la temporada, el único que hasta ahora no había tenido ni un triunfador español. Lo que no logró en día Nadal ni tampoco ha conseguido Alcaraz en los años que lleva en el circuito lo pueden lograr un madrileño, Rafa Jódar, o un andaluz, Alejandro Davidovich.

Los dos tenistas españoles jugarán este domingo la final en la pista central de Qizhong, en un duelo inédito en el circuito que ha sido posible tras vivir sendas sorpresas en semifinales. Si Davidovich ganaba en la primera semifinal al tenista que acabará la temporada como número uno del mundo, Alex Zverev; Rafa Jódar lo hacía a continuación ante otro jugador que también ha estado en la cima del tenis mundial, el ruso Daniil Medvedev.

El 'monstruo de Leganés' derrotó al moscovita por 6-3 y 6-4 en una hora y 44 minutos para avanzar a la final del Masters 1.000 de Shanghai. A sus 20 años y clasificado en el puesto 13 de la ATP, Jódar se convirtió en el finalista más joven en la historia del certamen.

Para el madrileño será la primera final de categoría Masters 1.000 de su carrera profesional, mientras que España romperá su sequía en la única cita de este nivel que no figuraba en su palmarés. Jódar lleva toda la temporada rompiendo barreras. Primero alcanzó un título ATP 250, luego alcanzó las semifinales de un ATP 500 y los cuartos de final de un Master 1.000 y de un Grand Slam. Los dos primeros topes los superó al jugar la final de Washington (ATP 500) ante Fritz y las semifinales en Montreal (Master 1.000). Y ahora ha roto ese último techo con su final en Shanghai.

Intercambio de roturas en dos sets disputados

El encuentro entre Jódar y Medvedev arrancó con quiebres por ambas partes en la primera manga. Jódar cobró una ventaja inicial de 3-1 que el ruso neutralizó de inmediato. Sin embargo, el español recuperó la ventaja al resto y cerró el parcial por 6-3 sin necesidad de recurrir al 'tie break', a diferencia de sus compromisos anteriores en el torneo.

En el segundo set, la inestabilidad con el servicio continuó marcando el desarrollo del juego. Tras un intercambio de roturas en el inicio de la manga, el punto de quiebre definitivo llegó en el séptimo juego, donde Jódar rompió en blanco el saque de Medvedev para ponerse en ventaja y certificar la victoria con su servicio por 6-4.

La victoria del jugador madrileño en la pista central de Qizhong le da alas en sus posibilidades de estar en las ATP Finals en noviembre, el torneo que reúne en Turín a los ocho mejores tenistas del año. Sin Sinner, que no vuelve este año, se clasifica hasta el noveno de la 'Race to Turín'. Ahora mismo, antes de jugar esa final, Jódar se ha asentado en esa novena plaza con casi 300 puntos sobre su perseguidor: Novak Djokovic.

De ganar a Davidovich subiría hasta el séptimo puesto y tendría muchas opciones de estar en la capital del Piamonte, ya que quedan muy pocos torneos en juego. Viendo que puede perder la plaza, Djokovic ha pedido un 'wild card' y jugará en Basilea para intentar recuperar la plaza perdida. Un triunfo de Jódar en la final también le metería, por primera vez, en el Top-10 del ránking ATP tras un año espectacular para él.