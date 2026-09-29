El enfado de Jon Ansotegi, técnico de la Real Sociedad B: "Si el Ceuta tiene 12 técnicos que nos insultan nos tiene que dar igual, tenemos que jugar al fútbol"

El partido en el Alonso Murube dejó al técnico del conjunto donostiarra muy tocado psicológicamente por las actitudes infantiles que mostró su equipo ante las provocaciones del rival

De todas las ruedas de prensa que se dieron el pasado fin de semana, una de ellas destacó sobremanera por el enfado que tenía quien la daba. Tras perder su equipo en el Alfonso Murube, Jon Ansotegi salió a hablar ante los medios de comunicación y no pudo ocultar su crispación por la actitud que mostraron los suyos en el campo.

En primer lugar, el técnico vasco confesó que era el peor día en su carrera en los banquillos: "La valoración es muy mala. Hemos venido a jugar a fútbol, lo teníamos muy claro, y ya desde el primer tiempo hemos empezado a entrar en provocaciones tontas, empezado a hacer cosas que no son fútbol y nosotros no podemos ser eso. Llevo poco entrenando pero para mí es el peor día, y no te hablo de lo futbolístico, sino de todo lo demás. Si el Ceuta tiene 12 técnicos que nos llaman o insultan nos tiene que dar igual, nosotros tenemos que jugar al fútbol. En eso somos buenos y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender ya que a lo que venimos es a jugar, no podemos dar la imagen que hemos dado de caer en provocaciones, de responder, de empujones y de chorradas, porque son chorradas. Si te llaman tonto le miras y sigues jugando a fútbol. Los rivales te ven, y el de la semana que viene te ve y seguramente vaya a empezar a empujarnos e insultarnos. No podemos caer en eso nosotros. Creo que el partido de hoy se entiende más por ahí que por lo futbolístico. Me voy muy fastidiado a casa por eso. Porque hoy no hemos jugado a fútbol, o nos han sacado o nos hemos salido nosotros de lo que teníamos que hacer. No puedo pasar y no puede volver a pasar. Intentaremos corregirlo".

Su equipo terminó con dos jugadores menos, pero no quiso valorar la actuación arbitral: "El árbitro viene a hacer su trabajo, lo hace lo mejor posible. Si le han parecido expulsiones, le han parecido expulsiones. Ante eso no tengo nada que decir. Repito, lo que nosotros no podemos hacer es que decisiones externas o insultos, provocaciones nos saquen del partido. Hoy nos ha pasado y espero que sea la última vez y no vuelva a ocurrir".

Por otro lado, cuestionado sobre el pique que ambos banquillos tuvieron durante el encuentro optó por no profundizar en ello: "Cuando pasan estas cosas hay en los dos equipos jugadores y técnicos que tienen una forma de proceder, a mi entender, mala, por no decir otra cosa. Pero nosotros no podemos caer en provocaciones. Luego después del partido, a 180 revoluciones, con su entrenador caliente, alguno nuestro también, son cosas que pueden pasar pero que pasen después del partido. Mi trabajo es enseñar a chavales jugar a fútbol y sobre todo que lo importante es que jueguen a fútbol. Cuando venimos aquí o a cualquier otro sitio es lo que tenemos que hacer. Cuanto más nos alejemos de eso, más posibilidades tendremos de que nos expulsen a dos, de perder, o de hacer el ridículo que hemos hecho al final del partido encarándonos, respondiendo a chorradas. Lo que tenemos que aprender hoy es no darle ninguna opción al árbitro de que nos saque roja. Si pierdo el tiempo valorando al árbitro, pierdo tiempo de valorar y analizar lo mío".

Por último, Jon Ansotegui analizó la situación social que se vive en Ceuta desde hace casi dos meses y mandó sus ánimos a todos ellos: "Como persona humana, viendo el sufrimiento de la gente, lo que te sale es mandarle un abrazo al que está sufriendo. Pero luego ese abrazo no soluciona nada, hay más gente que tiene que solucionarlo".