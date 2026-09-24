Ansotegi le tiende la mano a José Juan Romero en el Ceuta

El técnico del filial realista ha analizado a su próximo rival y cree que la posición que ocupa en la tabla el equipo caballa es algo "anecdótico"

El entrenador de la Real Sociedad B, Ion Ansotegi, ha considerado algo "anecdótico" que el Ceuta, su próximo rival en la Liga Hypermotion, sea el colista de la categoría porque, según ha dicho, se trata de un equipo que "ha tenido muchas bajas" pero que cuenta con "futbolistas de mucho nivel", además de que ya va "recuperando efectivos".

El preparador realista ha hecho esta reflexión durante una rueda de prensa previa al encuentro que este sábado enfrentará al filial txuri urdin con el Ceuta en la ciudad autónoma. En su comparecencia, el entrenador de la Real B ha transmitido un mensaje de solidaridad por la situación que se vive en Ceuta: "Estamos en este mundo y vemos lo que está pasando. Mando un abrazo a toda la gente que está sufriendo".

No obstante, ha explicado que su equipo acudirá a la cita "a jugar un partido de fútbol", en el que sus jugadores intentarán "ser profesionales para ganar".

En esta línea ha descartado además cualquier tipo de relajación en sus futbolistas por la situación clasificatoria del Ceuta. "Ellos han tenido muchas bajas y van recuperando efectivos. Tienen futbolistas de mucho nivel como Bodiger, Anuar o Koné, con un entrenador al que le gusta el fútbol ofensivo", ha recalcado.

"Es anecdótico que vayan últimos -ha subrayado- porque esto acaba de empezar. Nuestro trabajo es respetar al rival y saber que si hacemos lo nuestro estaremos más cerca de la victoria", ha remarcado.

En cuanto a la enfermería y la disponibilidad de la plantilla, el técnico ha confirmado la mejoría casi total de todo el grupo a excepción de "un pequeño problema" con Andrews Adjabeng, quien "no ha entrenado esta semana" tras un problema en el anterior partido.

Respecto a la opción de recuperar a los canteranos Luken Beitia y Álex Marchal, que han estado a las órdenes de Pellegrino Matarazzo, Ansotegi ha aclarado que la decisión responde a una gestión de club.

"Jugadores con dorsal nuestro y que han tenido pocos minutos con el primer equipo van a tener la oportunidad de estar con el 'Sanse' y sumar minutos para que, cuando el primer equipo los necesite, tengan el nivel y el ritmo necesarios", ha explicado.

El último contratiempo del Ceuta

La AD Ceuta tendrá que afrontar las dos próximas jornadas de LaLiga Hypermotion sin el extremo Edgar Sevikyan, uno de los últimos refuerzos incorporados a la plantilla ceutí, al haber sido convocado por la selección de Armenia para la próxima ventana internacional.Sevikyan, que debutó con los ceutíes en Burgos y que ayer fue titular ante el Real Valladolid, se perderá el encuentro que el conjunto caballa disputará el 26 de septiembre ante la Real Sociedad B en el Alfonso Murube, a partir de las 14:00 horas.

Su ausencia también se dejará notar en la siguiente jornada, cuando el Ceuta visite al CD Castellón en el SkyFi Castalia. El futbolista, de 25 años, tendrá que incorporarse a la concentración de Armenia este mismo lunes y durante este periodo internacional, Sevikyan disputará cuatro encuentros con su selección, ya que Armenia se enfrentará a Letonia el 25 de septiembre en Ereván, a Montenegro el 28 de septiembre, a Chipre el 2 de octubre en Nicosia y nuevamente a Montenegro el 5 de octubre en Podgorica.

La convocatoria supone un nuevo contratiempo en forma de ausencia para una AD Ceuta que ya está teniendo que convivir con una importante lista de bajas. El extremo llegó a Ceuta en el último día del mercado, cedido por el Ferencváros húngaro, con el objetivo de aportar desborde, profundidad y alternativas en ataque.

Formado en la cantera del Levante UD, puede actuar tanto en la mediapunta como en la banda derecha y cuenta también con experiencia en el fútbol europeo tras su paso por clubes como el Ferencváros y el Lokomotiv de Moscú.