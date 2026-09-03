Matarazzo toma partida en el futuro de la Real Sociedad

El técnico no escondió en la previa del duelo ante el Celta de Vigo la necesidad de que los jugadores del filial realista, el Sanse, deben tener minutos para seguir desarrollándose. Los jugadores del futuro que están en Zubieta, buscan la permanencia en LaLiga Hypermotion por segundo año consecutivo de la mano de Ansotegi

Este jueves a partir de las 21:00 horas en Anoeta, se medirán en LaLiga EA Sports dos equipos que tienen varias cosas en común esta temporada. En primer lugar, tanto realistas como vigueses son los representantes por el momento de los españoles en la Europa League. Los pupilos de Pellegrino Matarazzo y de Claudio Giráldez buscarán en Europa quedar entre los ocho primeros o en el peor de los casos del noveno al vigésimo cuarto para seguir teniendo opciones de meterse en octavos de la segunda competición continental.

En segundo lugar, tanto Real Sociedad como Celta de Vigo han vivido un arranque de temporada con ciertas dudas, al igual que ocurrió el pasado año, donde terminaron remontando y logrando el billete europeo. La última de estas coincidencias se da con sus filiales. El Sanse y el Celta Fortuna son los filiales de Real Sociedad y Celta de Vigo y además, gracias a su buen hacer, militan en LaLiga Hypermotion.

El Sanse, un valor a cuidar por Pellegrino Matarazzo

El Sanse, primer filial de la Real Sociedad, logró el pasado curso la permanencia en una Segunda división que cada vez tiene más nivel y que contaba con equipos como Deportivo de A Coruña, Málaga, Almería, Las Palmas, Leganés o Racing de Santander. Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, llegó al cuadro donostiarra después de que el experimento con Sergio Francisco no saliese bien y con un breve paso de Ansotegi dirigiendo a los mayores.

Con la segunda temporada consecutiva del Sanse en LaLiga Hypermotion en ciernes, Matarazzo dejó claro en la previa del choque de este sábado ante el Celta de Vigo que es fundamental cuidar a los más jóvenes y el técnico se refiere exactamente a que estos tengan minutos. Podría ser contraproducente para la cantera de la Real Sociedad que los jugadores más destacados a las órdenes de Ansotegi promocionen al primer equipo y no cuenten con minutos en LaLiga EA Sports. Siendo además un perjuicio para el propio Sanse que perdería potencial en su lucha por la permanencia en LaLiga Hypermotion.

Matarazzo apuesta por la continuidad de los jugadores del filial de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo apostó por los minutos de los más jóvenes en el Sanse para que sigan desarrollándose: "Los jóvenes necesitan jugar. Los jóvenes necesitan jugar para desarrollarse. Así que, si existe la posibilidad o veo que alguien no está jugando lo suficiente, quizá me asegure de que dispute sus partidos y tenga sus minutos con el Sanse".

El técnico de la Real Sociedad también explicó qué sistema sigue y cómo el hecho de que el Sanse juegue antes que el primer equipo, puede marcar la participación de los jóvenes: "Si juegan con nosotros, entonces juegan con nosotros. Eso es incluso mejor. Pero, si no, pueden bajar. Especialmente cuando los partidos no son el mismo día o el Sanse juega antes que nosotros. Es una oportunidad muy buena. No, no tengo esa estructura en mi cabeza. Se trata más de quién es titular, qué necesitamos como recambios y si estamos preparados para todas las situaciones".

Imagen de un partido del Sanse ante el Ceuta en LaLiga Hypermotion

Por último hizo especial mención a Álex Lebarbier y Ibai Aguirre como dos jugadores que podría citar en un encuentro u otro en función de las necesidades del primer equipo de la Real Sociedad: "Puede haber un partido en el que incluya a Álex Lebarbier en la convocatoria y puede haber otro en el que incluya a Ibai Aguirre, dependiendo de lo que necesitemos en todas las fases del juego. Así que no, no tengo esa estructura".