La situación de Claudio Giráldez con el Celta de Vigo

El técnico gallego tiene experiencia reciente en arranques similares en Liga. El pasado curso, los celestes no ganaron hasta la jornada 10 y terminaron la temporada en posiciones de Europa League

El Celta de Vigo visitará este jueves a partir de las 21:00 horas Anoeta para disputar el encuentro adelantado de la jornada 6 de LaLiga EA Sports. Desde la institución liguera se decidió en el sorteo del calendario que este choque se adelantase a su fecha habitual que está prevista para una jornada intersemanal a mediados de septiembre, por coincidir también con la disputa de la primera jornada de la Europa League. La segunda competición continental de la UEFA la disputan tanto Celta de Vigo como Real Sociedad.

El Celta de Vigo buscará en su visita a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo su primer triunfo de la temporada tras haber sumado solo un punto de nueve posibles gracias al empate en el primer choque de la temporada oficial ante el Valencia en Mestalla. Desde ahí, dos derrotas que han dolido más aún al producirse en Balaídos ante Osasuna y Athletic Club. Estas derrotas han servido para confirmar que el Celta de Vigo aún no ha arreglado el problema del pasado curso, donde terminó siendo el segundo peor equipo como local con 23 puntos de 57 posibles y solo por detrás de los 19 del Real Oviedo.

La tranquilidad del Celta de Vigo con los números de Claudio Giráldez

El Celta de Vigo ocupa ahora mismo la decimosexta posición con ese solitario punto e igualado con un tren de cola que completan Valencia, Rayo Vallecano, Elche y Málaga. Pero en el Celta de Vigo ya se han visto en esta tesitura y no hay que irse muy atrás porque precisamente el pasado curso los olívicos vivieron una situación muy similar en LaLiga EA Sports.

Al Celta de Vigo le costó un total de 10 jornadas sumar su primer triunfo de la temporada pasada y es que los celestes se convirtieron en los reyes del empate con siete duelos que acabaron en tablas además de dos derrotas. El Celta de Vigo llegó al final de la jornada nueve con siete puntos en su casillero y solo uno por encima de los puestos de descenso que marcaba la Real Sociedad.

Curiosamente tanto vigueses como donostiarras tuvieron un arranque de curso similar y ambos terminaron jugando competición europea tras una gran segunda vuelta. Especial mención la de los vascos, que con Matarazzo lograron alzarse con la Copa del Rey con el Atlético de Madrid como rival.

Los números de Giráldez en el arranque de la temporada pasada

El Celta de Vigo encajó 13 goles en contra y marcó 8. En medio de esas nueve jornadas, los de Giráldez disputaron hasta dos encuentros de la fase de grupos de la Europa League ante Stuttgart (derrota por 2-1) y ante PAOK (victoria por 3-1).

Claudio Giráldez junto a dos de sus ayudantes en el Celta de Vigo

La primera victoria en Liga llegó a domicilio y fue en El Sadar ante Osasuna por 2-3 y precisamente después de ganar en Balaídos al Niza en la Europa League. Con esos triunfos ante galos y navarros, el Celta de Vigo inició una racha de cinco victorias consecutivas mezclando Liga, Copa del Rey y Europa League. Solo el Barcelona, nuevamente en Balaídos, frenó a los de Giráldez en la jornada 12 con un doloroso 2-4.

Giráldez no pierde de vista los méritos del Celta de Vigo

En la previa del encuentro de este jueves ante la Real Sociedad, Claudio Guráldez confesó que tiene una mezcla de calma y de autoexigencia pero sin dejar pasar que si hacen partidos o partes como la primera ante el Athletic Club, se irán de vacío muchas veces: "La exigencia nos la marcamos nosotros y no está en la jornada 4, está en la jornada 1 y está, sobre todo, en la última, en cómo lleguemos a la última. Creo que tenemos que tener tranquilidad, estemos en la jornada que estemos, pero también autoexigencia para mejorar cosas que no hemos hecho bien, sabiendo que no son los puntos que nos gustaría tener a día de hoy, sabiendo que hemos podido hacer más y sabiendo que, si hacemos partidos o partes como la primera parte contra el Athletic Club, vamos a sumar de cero".

Además Giráldez puntualizó que ante la Real Sociedad buscará recuperar las sensaciones que habían tenido en pretemporada: "Sobre todo, a recuperar sensaciones que habíamos tenido en pretemporada, en el primer partido, en la primera parte de Pamplona y en los momentos finales contra Osasuna. Creo que ese es un poco el objetivo de ahora: construir un equipo más sólido que lo que vimos en el último partido. Creo que es la línea que estábamos siguiendo y tenemos que acoplar muchas de las cosas que creo que todavía tenemos verdes".