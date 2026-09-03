Carles Pérez, ex del Celta, ficha por el Girona

El club catalán se ha hecho con los servicios del extremo el cual ha podido fichar aunque el mercado de verano se ha cerrado porque el atacante es agente libre después de haber rescindido su contrato con el RC Celta

El Girona FC ha anunciado en la mañana de este jueves el fichaje de Carles Pérez, extremo catalán que amplia experiencia en Primera división. El club gironí se hace así con los servicios de un atacante que está llamado a marcar diferencias y ayudar a intentar a conseguir el ascenso a Primera división, categoría que perdió la campaña pasada.

El Girona FC y Carles Pérez han llegado a un acuerdo por una temporada solamente, aplazándose una reunión en un futuro cercano para ampliar la vinculación si las dos partes quedan satisfechas con lo que ocurra en esta campaña. A sus 28 años, Carles Pérez disputó 27 partidos, en los que marcó un gol y dio una asistencia, con el Aris de Salónica en donde estuvo cedido el curso futbolístico anterior.

El Girona FC ha podido inscribir a Carles Pérez con total normalidad a pesar de que el mercado de fichajes de verano se ha cerrado porque el catalán rescindió el contrato que le unía al RC Celta dándole, por tanto, total libertad para unirse al equipo que más le convencía para continuar su carrera deportiva. Carles Pérez espera que este movimiento le sirva para repuntar una carrera deportiva que no está cumpliendo con las expectativas que había sobre él ya que no hay que olvidar que el extremo apuntaba a llegar lejos cuando salió de la cantera del FC Barcelona y debutó con el primer equipo catalán lo que le permitió que lo fichara el AS Roma que pagó unos 13 millones de euros en el año 2020.

El comunicado del Girona FC haciendo oficial el fichaje de Carles Pérez

'El Girona FC ha llegado a un acuerdo con Carles Pérez para que el futbolista se incorpore a la disciplina rojiblanca. El extremo catalán llega al Club como agente libre, después de rescindir su contrato con el Celta de Vigo, y firma con el Girona FC por una temporada.

Nacido en Granollers el 16 de febrero de 1998, Carles Pérez se formó en las categorías inferiores primero del RCD Espanyol y posteriormente del FC Barcelona, ​​donde completó su etapa de formación y llegó al primer equipo. El futbolista debutó en LaLiga en la temporada 2018/19 y, en el curso siguiente, dispuso de mayor protagonismo, disputando también partidos de Champions League.

En enero de 2020 inició su experiencia en el fútbol italiano con el AS Roma, primero en calidad de cedido y posteriormente en propiedad. Durante su etapa en el conjunto italiano acumuló experiencia en la Serie A y en competiciones europeas, formando parte del equipo que se proclamó campeón de la UEFA Conference League en la temporada 2021/22.

En 2022 regresó a LaLiga de la mano del Celta de Vigo, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria más reciente. También ha jugado como cedido al Getafe y al Aris de Salónica griego.

Internacional con las categorías inferiores de la selección española, Carles Pérez acumula una amplia experiencia en el fútbol de élite, con participaciones en LaLiga, Serie A, Champions League y Europa League, entre otras competiciones'.