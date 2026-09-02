El dardo de Carles Pérez y la respuesta del Celta de Vigo: "Ya sabemos como es este sector"

El delantero se desvinculó del cuadro celeste a pocas horas del final del mercado de fichajes. En su cuenta personal de Instagram no dudó en afirmar de que le hubiese gustado "salir mejor"

El Celta de Vigo anunció este pasado martes la salida del club celeste de Carles Pérez. El delantero, que el pasado curso estuvo cedido en el Aris de Salónica de Grecia. Este verano, sin entrar en los planes de Claudio Giráldez y con contrato en el Celta de Vigo hasta junio de 2027, todo apuntaba a que terminaría saliendo de Balaídos.

Se tuvo que esperar a las últimas horas del mercado de fichajes de verano de este pasado 1 de septiembre para que Carles Pérez resolviese su futuro más inmediato. El Celta de Vigo anunció su salida a través de sus perfiles oficiales con un escueto: "Carles Pérez cierra su etapa como celeste. Gracias por cu compromiso a lo largo de estos años, Carles. ¡Mucha suerte en tu próximo desafío!".

Carles Pérez se despide del Celta de Vigo

Con la salida de Carles Pérez de manera oficial del Celta de Vigo y siendo ahora mismo agente libre, el delantero de 28 años lanzó un mensaje de agradecimiento a la afición celeste, compañeros y al propio cuerpo técnico. "Hoy toca despedirme. Cierro una etapa en este club después de tres temporadas. Quiero agradecer a mis compañeros y cuerpo técnico por todos estos años y por supuesto a vosotros, celtistas. Por vuestro apoyo a lo largo de este tiempo".

Pero Carles Pérez fue un poco más allá y no escondió que le hubiese gustado salir de mejor forma del Celta de Vigo: "Me hubiera gustado salir mejor, pero ya sabemos cómo es este sector. Prefiero quedarme con lo bueno y los muchos recuerdos bonitos tanto de Vigo como del césped. Después de haber dado lo mejor de mí por este escudo, os deseo el mayor de los éxitos en el futuro".

El Celta de Vigo responde a Carles Pérez

A pesar del dardo envenenado de Carles Pérez en su despedida del Celta de Vigo, el club celeste, muy elegante, no dudó en responder al mensaje del delantero con un "siempre Celta". Carles Pérez llegó al Celta de Vigo en el verano de 2022 en calidad de cedido desde la Roma. Tras un curso en Balaídos, Carles Pérez terminó fichando por el Celta de Vigo después de que los olívicos pagasen 5,2 millones de euros.

El posible nuevo destino de Carles Pérez

En rendimiento de Carles Pérez en su segunda temporada en el Celta de Vigo no fue el esperado y los vigueses terminaron cerrando su cesión al Getafe y el siguiente curso al Aris de Salónica. En Grecia firmó solo un gol y dos asistencias en la Superliga del país heleno. Ahora Carles Pérez busca nuevo acomode en el fútbol y este podría estar en el Girona de LaLiga Hypermotion. Tras pasar por la cantera del Barcelona, debutar con el primer equipo culé y probar suerte en Italia y Grecia, Carles Pérez quiere recuperar su mejor nivel en Montilivi.

La convocatoria del Celta de Vigo: sin Carles Pérez y con Couaib Drioueche

El Celta de Vigo ha ofrecido este miércoles la lista de convocados para el partido de este próximo jueves en Anoeta ante la Real Sociedad. Este duelo, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputa en esta semana por que tanto vigueses como donostiarras participarán en la Europa League y en la fecha en la que está prevista la sexta jornada, habrá también encuentros de la primera fecha de la fase liga de la anteriormente denominada UEFA.

La lista de convocados del Celta de Vigo, sin Carles Pérez, la conforman 24 futbolistas. Porteros: Altay, Radu y Coke. Defensas: Starfelt, Marcos Alonso, Faye, Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Yoel Lago, Javi Rodríguez y Javi Galán. Centrocampistas: Moriba, Marcos Román, Antañón y Burcio. Delanteros: Jutglà, Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Williot, Hugo Álvarez, Driouech y El-Abdellaoui. En esa lista de convocados no estará el lesionado Aleix Febas, que sufre una contusión costal como consecuencia del último partido de los celestes ante el Athletic Club.