Mateu Morey, sobre su traspaso del Mallorca al Girona: "Estamos esperando una hija y nacerá aquí"

El lateral derecho ha sido una de las últimas incorporaciones realizadas por el conjunto gerundense y se ha mostrado muy feliz de aterrizar en este proyecto

Mateu Morey, nuevo lateral derecho del Girona, aseguró este miércoles en su presentación como futbolista rojiblanco que no cree que jugar en LaLiga Hypermotion (Segunda) sea "dar un paso atrás" en su carrera.

"El Girona es un gran club y lo lleva demostrando muchos años. He venido porque creo en el proyecto y nuestro objetivo es devolver el Girona a Primera lo antes posible", afirmó el futbolista.

El defensa balear, de 26 años, ha llegado a Montilivi procedente del Mallorca, rival por el ascenso, y ha firmado un contrato por tres cursos.

El nuevo dorsal '3' del Girona admitió que ha aceptado la propuesta rojiblanca "por la confianza" que le han transmitido desde el primer momento: "Para un jugador es un factor determinante".

También destacó que se ha encontrado "un grupo humano increíble" y "profesionales de los pies a la cabeza" y que llega para aportar "su granito de ascenso" para el objetivo, el ascenso.

En este sentido, celebró que el Girona ha completado "una muy buena plantilla" y se mostró convencido de que estará "arriba".

Morey se definió como "un jugador de equipo" y un lateral con vocación ofensiva y asociativa y explicó que coincidió en las categorías inferiores del Barcelona con Quique Álvarez, el entrenador, y con Carles Pérez, que en las próximas horas debe convertirse en el último fichaje del Girona.

"Acabo de llegar a Girona y ya sé que será siempre parte de mí porque estamos esperando una hija y seguramente nacerá aquí", concluirá el jugador.

El presidente de la entidad, Delfí Geli, agradeció la "apuesta" de Mateu Morey y destacó que es "un jugador joven, pero a la vez con experiencia en el mundo del fútbol".

Charles Pérez podría aterrizar en Mallorca en las próximas horas

Mientras tanto, el Celta y el extremo Carles Pérez, que podría seguir su carrera en el Girona, han acordado de mutuo acuerdo la rescisión del contrato que vinculaba al jugador con la entidad gallega hasta junio de 2027.

El extremo catalán recaló en el Celta en el verano de 2022, cedido desde el AS Roma, como una apuesta personal del entonces director de fútbol del club gallego, el portugués Luis Campos.

En su primera temporada en Balaídos, Carles Pérez disputó 35 partidos de Liga (2146 minutos) y 3 de la Copa del Rey, marcando en total ocho goles. Ese rendimiento animó al club a hacerse en propiedad con el jugador, que firmó un contrato hasta junio de 2027 después de que el Celta pagase algo más de 5 millones de euros por su traspaso al conjunto italiano.

No obstante, su rendimiento en el curso 2023-24 bajó notablemente. En Liga solo disputó 16 partidos (768 minutos) y marcó un gol, por lo que, debido a su elevada ficha, en el verano de 2024 se marchó cedido al Getafe, donde fue importante para Bordalás en el primer tramo del campeonato, pero acabó perdiendo protagonismo. En total, jugó 30 partidos (27 de Liga y 3 de Copa) y anotó tres tantos.

El año pasado, al seguir sin contar para Claudio Giráldez, se marchó nuevamente cedido al Aris de Salónica, con el que disputó 27 partidos entre todas las competiciones, con solo un gol y una asistencia, ambas en el último partido del curso.