Nuevo movimiento del Valencia para firmar a Arnau Martínez en este mercado

El club che ha subido la última oferta al Girona por el lateral de 23 años, en un intento que podría ser determinante para cerrar el fichaje del futbolista por el conjunto de Carlos Corberán, pese a la llegada de Pablo Maffeo

El Valencia no se rinde con el fichaje de Arnau Martínez. El lateral sigue siendo objeto de mercado en el conjunto de Carlos Corberán, pese a la llegada ya oficial de Pablo Maffeo. El jugador sigue recibiendo el interés desde Mestalla, en un momento en el que sigue contanto con minutos en el Girona, de la mano de Quique Álvarez, dónde cuenta con contrato hasta junio de 2027. Sin embargo, su salida parece ahora más clara.

En el Valencia tienen clara la hora de ruta para cerrar el fichaje de Arnau Martínez. Por ello, el conjunto che ha sudido la última oferta para intentar dar luz verde al movimiento, lo que provoque que el jugador se pueda despedir del Girona en las próximas horas. Las negociaciones siguen en marcha entre los clubes, con el tiempo justo sabiendo que resta tan solo una semana de esta ventana de traspasos.

Corberán manda un mensaje a la directiva del Valencia

Carlos Corberán, en la previa del partido de hoy frente al Real Betis, dejó clara sus intenciones: "Lo ideal siempre es tener las necesidades cubiertas... y lo ideal debe volverse una exigencia que nos tenemos que hacer. Aunque no siempre sea lo posible, hay que trabajar exigiéndolo para estar más cerca de conseguirlo. A partir de ahí, como entrenador, tienes que adaptarte a lo que no depende de ti. La exigencia es alta para todos".

Cabe recordar que el Valencia se ha movido ya en el mercado de fichajes firmando cinco llegadas, como han sido las de Justin de Haas, Víctor Fernández, Aliou Dieng, Ryunosuke Sato y, por último, Pablo Maffeo. Tras ello, Carlos Corberán pide algo más para un equipo que se quedó con sabor agridulce en el estreno en LaLiga EA Sports con el empate a cero ante el Celta de Vigo en Mestalla, dónde los locales no pudieron ver puerta.

El Valencia, lanzado a por Arnau Martínez

Arnau Martínez podría estar ante sus últimos días como jugador del Girona. El lateral viene de comenzar la temporada en LaLiga Hypermotion siendo titular en los dos partidos del equipo dirigido por Quique Álvarez, firmando el empate frente al Leganés y cayendo derrotado contra el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Tras ello, la incertidumbre con la figura del catalán es real, sabiendo la postura del Valencia con su fichaje.

Por el momento, Carlos Corberán comenzó el su primer encuentro de LaLiga ubicando a Jesús Vázquez y Ryunosuke Sato por la derecha, que no ofreció su mejor versión en su debut oficial con el Valencia en Mestalla. Tras ello, el técnico podría cambiar drásticamente esa banda situando a Maffeo y Arnau Martínez, que podrían compartir posiciones en el once titular del conjunto che, a la espera de que se cierre la llegada del lateral.

El Valencia acelera para cerrar el fichaje de Arnau Martínez con un último intento

El Valencia, en cualquier caso, sigue apretando por la incorporación de Arnau Martínez. De hecho, desde Mestalla han vuelto a subir la oferta al Girona para intentar cerrar su fichaje, como ha avanzado el periodista especializado en el mercado, Matteo Moretto. La fuente añade que la negociación está en "buen punto", con un equipo che siendo "muy optimista" en estos momentos para lograr definitivamente la luz verde por el catalán.

De esta manera, pese a la llegada de Pablo Maffeo, Arnau Martínez podría ser el próximo jugador en vestir los colores del Valencia. La postura del jugador ha sido determinante en estas semanas, decantándose por la opción de ponerse a las órdenes de Carlos Corberán, pese a que contaba con el interés del Real Betis, entre otros equipos. En Mestalla esperan que el Girona acepte la última oferta y puedan anunciar finalmente su fichaje.

Tras ello, el Valencia juega a contrarreloj en el mercado, sabiendo las necesidades de la plantilla en este arranque de temporada. Además, Arnau Martínez podría debutar este domingo con el conjunto che en LaLiga en el duelo frente al Deportivo de A Coruña en Riazor. Por el contrario, el todavía jugador del Girona se podría estrenar en Mestalla para el importante partido contra el Barcelona, el vigente campeón de la competición.