El Valencia refuerza el lateral derecho con la llegada de Pablo Maffeo

Pablo Maffeo llega cedido desde el Olympiacos con una opción de compra, apenas dos meses después de su salida del Mallorca. El catalán aterriza en Mestalla para cubrir una posición debilitada tras la salida de Thierry Rendall y la lesión de Foulquier

Oficialmente el Valencia ya tiene el refuerzo que buscaba para el lateral derecho. El conjunto de Mestalla ha alcanzado un acuerdo con el Olympiacos para incorporar a Pablo Maffeo, que llegará a la capital del Turia en calidad de cedido y con una opción de compra que permitiría al club valencianista hacerse con sus servicios de forma definitiva durante dos temporadas más.

La salida de Thierry Rendall y la lesión de Dimitri Foulquier habían dejado a Carlos Corberán sin un lateral derecho específico, obligando al Valencia a buscar en el mercado una solución que finalmente ha encontrado en un futbolista con una amplia experiencia en LaLiga. Maffeo, de 29 años, aterriza en Valencia apenas dos meses después de haber firmado por el Olympiacos. El defensa catalán puso entonces punto final a una etapa de cinco temporadas en el Mallorca, donde se convirtió en uno de los laterales más reconocibles del campeonato español.

La operación supone un cambio rápido de escenario para Maffeo. El lateral se incorporó al Olympiacos este verano después de cerrar su ciclo en Mallorca, pero la oportunidad de regresar a España y hacerlo en un club histórico como el Valencia ha terminado pesando. Su etapa en la isla comenzó en 2021, cuando llegó cedido, y un año más tarde el Mallorca decidió ejecutar su opción de compra. Desde entonces, Maffeo se consolidó como una pieza habitual del equipo bermellón. Con el Mallorca disputó 160 partidos, marcó cinco goles y repartió 15 asistencias. En su última temporada participó en 31 encuentros y elevó hasta 211 sus apariciones en Primera División, una experiencia que ahora el Valencia espera aprovechar desde el primer momento.

Del Espanyol al Manchester City

La trayectoria de Maffeo comenzó en las categorías inferiores del Espanyol, aunque siendo todavía adolescente llamó la atención de uno de los grandes clubes europeos. Con apenas 15 años se incorporó a la cantera del Manchester City, donde completó su formación y llegó a debutar con el primer equipo en 2016. Después inició un recorrido por diferentes equipos que le llevó al Stuttgart, Huesca y Girona, antes de asentarse definitivamente en Mallorca. Ahora, el Valencia será el siguiente capítulo de una carrera que le ha llevado a competir en distintos países.

Su experiencia internacional también es particular. Maffeo pasó por prácticamente todas las categorías inferiores de la selección española, pero en 2023 recibió la llamada de Argentina para los partidos de las eliminatorias sudamericanas ante Uruguay y Brasil. Finalmente, no llegó a disputar ningún minuto con la selección absoluta albiceleste.

Arnau Martínez no es descartado por el Valencia

La llegada de Maffeo también puede tener consecuencias en otro de los movimientos que el Valencia tenía encima de la mesa. El club había situado a Arnau Martínez, defensa del Girona, como una de sus principales alternativas después de que Thomas Meunier frustrara la operación que se había planteado inicialmente.

La negociación con el Girona, sin embargo, se ha complicado y la postura del conjunto catalán dificulta que el futbolista pueda salir. El fichaje de Maffeo no significa necesariamente que esa vía quede cerrada. El Valencia todavía mantiene el interés por Arnau, aunque ahora la prioridad está cubierta con un futbolista que llega para solucionar una carencia evidente de la plantilla. Con Maffeo, Corberán gana un lateral con experiencia, recorrido y conocimiento de la competición. El Valencia, además, se reserva la posibilidad de convertir la cesión en una incorporación definitiva si el rendimiento del catalán convence durante su estancia en Mestalla.