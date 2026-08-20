El Valencia pone precio de salida a Danjuma con un pretendiente insistente

El atacante del conjunto che no está contento con su rol y ya ha tenido un acercamiento por parte del PSV para conocer sus condiciones de salida. El Valencia le ha puesto precio y podría marcharse en esta recta final del mercado

El mercado de fichajes ha entrado en sus últimas dos semanas y podríamos decir que empieza a alcanzar su punto de ebullición. Los rumores empiezan a multiplicarse por mil y los movimientos oficiales van cayendo cada vez con más frecuencia. Con la competición liguera ya empezada, la presión por cubrir las carencias cada vez es más importante y en el Valencia no iba a ser menos. Pero, en este caso, no se trata de un fichaje, sino de una venta que podría abrir el camino a más llegadas. Es el caso de Arnaut Danjuma.

Un fichaje que ha ido de más a menos

El Valencia fichó al neerlandés el pasado verano en una operación con poco riesgo. Llegó en uno de esos traspasos modernos a coste cero que incluyen que el club vendedor se quede con un porcentaje para obtener plusvalías futuras si se vende a otro club. Además, el Villarreal tiene diversas variables por rendimiento del jugador y objetivos del conjunto che. Su paso por el Valencia, como casi todos en su carrera, dicho sea de paso, ha ido de más a menos y su rol ha pasado a ser más secundario para Carlos Corberán. El futbolista no está contento con ese rol y ha dejado la puerta abierta a una salida en este mercado.

Ahí aparece el interés del PSV. El conjunto de la Eredivisie ha mostrado su interés y ha mantenido contactos tanto con el jugador como con el club che y podría ser su vía de escape. El Valencia está dispuesto a negociar su salida, pero no a cualquier precio. El conjunto de Mestalla se ha plantado y ha valorado al delantero en su cláusula de rescisión, de 6 millones de euros. Tanto el jugador como sus agentes ya conocen esta tasación y son conscientes de que el club no lo pondrá fácil ya que no tiene la necesidad de vender al atacante y es una pieza más en la rotación aunque no tenga ese papel tan protagonista que espera.

La oferta de la MLS en junio

Como hemos contado, el jugador está descontento porque piensa que con sus goles ha demostrado lo suficiente para ser titular en este Valencia. Ya en junio tuvo una oferta de la MLS, pero la alta petición de sueldo por parte del neerlandés echó para atrás a la franquicia estadounidense. Una cifra muy por encima de lo que cobra hoy en el Valencia. En ese momento, el Valencia sí estaba dispuesto a darle la carta de libertad para liberar masa salarial y ganar espacio para el Fair Play Financiero de LALIGA. Ahora, la situación es distinta y el conjunto che no tiene esa necesidad por lo que ha puesto un precio más elevado, teniendo en cuenta que el Villarreal se llevará la mitad.

La pelota ahora está en el tejado de los pretendientes de Danjuma, con el PSV a la cabeza. El conjunto neerlandés ya tiene un acuerdo con el delantero y ahora toca negociar y llegar a un acuerdo con el Valencia para ejecutar su salida del conjunto che un año después de su llegada. 12 meses de altos y bajos, de titular indiscutible y goleador prolífico a escasez frente a la portería y formar parte de la unidad 'B' para su técnico. Según han comunicado al entorno del atacante, estarían dispuestos a pagar incluso la cláusula de 6 millones de euros. El final de mercado viene movido para un jugador que va a equipo por año en las últimas temporadas y no termina de encontrar su sitio.