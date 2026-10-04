Otorbi se juega mucho más que un puesto en el Valencia

David Otorbi afronta una temporada clave en el Valencia. El canterano, que rechazó salir cedido pese al interés de varios clubes, tiene ante sí un reto que va más allá de ganarse la confianza de Javier Aguirre: diez partidos de al menos 45 minutos pueden ampliar su contrato hasta 2031

David Otorbi afronta una temporada que puede marcar un antes y un después en su carrera. El canterano, que estuvo cerca de salir cedido durante el verano, se quedó finalmente en Mestalla y ahora tiene ante sí un reto que va más allá de ganarse la confianza de Javier Aguirre: diez partidos pueden cambiar su contrato con el Valencia.

El extremo tiene firmado actualmente hasta 2028, pero existe una condición que podría ampliar automáticamente su vinculación hasta 2031. Para activarla debe disputar al menos diez encuentros con el primer equipo, ya sean de Liga o Copa, jugando un mínimo de 45 minutos en cada uno. Y el objetivo ya ha comenzado a tomar forma: ha alcanzado ese requisito de minutos en tres partidos esta temporada.

De estar cerca de salir a convertirse en una opción para Aguirre

Durante el verano estuvo cerca de abandonar el Valencia en busca de los minutos que necesitaba para continuar con su progresión. Llegaron propuestas desde varios países, pero el club decidió finalmente conservar al futbolista en dinámica del primer equipo.

La decisión tenía un motivo claro: en Mestalla existe plena confianza en las posibilidades de un jugador que todavía está dando sus primeros pasos en la élite. Otorbi ya había despertado el interés de varios equipos durante el mercado estival y el Valencia rechazó incluso propuestas de Italia, Alemania y Suiza. La idea siempre fue que, si salía, lo hiciera mediante una cesión y sin perder el control sobre su futuro. Ahora el contexto es diferente. El joven futbolista tiene que convencer a Javier Aguirre de que puede ser útil para un Valencia que busca encontrar estabilidad y alejarse de los problemas clasificatorios.

Diez partidos que pueden cambiarlo todo

La situación contractual añade un aliciente más a su temporada. Otorbi no solo compite por minutos: cada aparición puede acercarle a una ampliación de tres años. La fórmula es sencilla. Si alcanza los diez partidos con un mínimo de 45 minutos, su contrato se prolongaría automáticamente hasta 2031. Ya ha dado tres pasos en esa dirección.Eso convierte sus próximas apariciones en algo especialmente importante. El canterano tendrá que aprovechar cada oportunidad que le conceda Aguirre para demostrar que puede tener continuidad en el primer equipo. Y no parte de cero. Carlos Corberán ya había apostado por él durante el inicio de la temporada. Otorbi fue uno de los jóvenes que consiguió hacerse un hueco en la rotación y llegó a protagonizar actuaciones que alimentaron la ilusión alrededor de su figura.

El reto de convencer a Aguirre

El cambio de entrenador supone ahora una nueva prueba. Otorbi debe volver a empezar en cierta medida y demostrar que puede ganarse la confianza de un técnico con sus propias preferencias y exigencias.

El canterano, además, ha arrastrado molestias en el pubis durante los últimos encuentros, algo que ha condicionado su disponibilidad. Aun así, continúa trabajando para recuperar su mejor estado físico y convencer al nuevo cuerpo técnico. La oportunidad está ahí. El Valencia decidió no desprenderse de él cuando tenía pretendientes y ahora le ha dejado una puerta abierta que puede conducirle hasta 2031.