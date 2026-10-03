La Comunidad de Madrid insiste en extinguir la concesión de Vallecas al Rayo

El futuro del recinto madrileño vuelve a quedar en el aire después de las últimas palabras de Mariano de Paco, consejero de Deportes de la Comunidad, que asegura que el conjunto franjirrojo continuará disputando sus partidos allí, aunque bajo un modelo de gestión diferente al actual

El Estadio de Vallecas no termina de abandonar el centro de la polémica. El Rayo recuperará el próximo fin de semana su casa para disputar sus partidos después de varios meses de ausencia, pero lo hace todavía con serias discrepancias con la Comunidad de Madrid, que mantiene abierto el procedimiento para extinguir la concesión que actualmente tiene el club vallecano.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, volvió a pronunciarse este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid y fue contundente al explicar los planes del Ejecutivo regional. La Comunidad quiere que el recinto mantenga su carácter público y deportivo, pero pretende modificar el modelo actual.

El proceso de extinción sigue adelante

De Paco aseguró que el procedimiento de extinción continúa adelante y llegó a afirmar que "el concesionario no será el Rayo". Al mismo tiempo, quiso despejar cualquier duda sobre el futuro del estadio. "Será de titularidad pública, sí. Seguirá jugando el Rayo, sí. Será de uso deportivo, sí. Va a ser de Vallecas, sí. Me comprometo".

La intención de la Comunidad pasa por impulsar una reforma integral y buscar inversión para acometerla, sin descartar incluso una fórmula de colaboración público-privada para la gestión del recinto.

La Comunidad acusa a Martín Presa de querer llevarse el estadio

Una de las cuestiones que más tensión generó durante la comparecencia fue la referencia directa a Raúl Martín Presa. De Paco aseguró que el presidente del Rayo habría planteado trasladar el estadio a unos terrenos de ADIF.

Según la versión ofrecida por el consejero, el Gobierno regional habría llegado a prometer a Martín Presa unos terrenos para levantar allí un nuevo estadio, lo que implicaría la demolición del actual recinto de Vallecas.

La Comunidad sostiene ahora que su objetivo es diferente: mantener el estadio en el barrio, garantizar su titularidad pública y permitir que el Rayo continúe utilizándolo mientras se define el nuevo modelo de gestión.

La situación administrativa se remonta a una auditoría encargada por el Ejecutivo regional en octubre de 2025. Tras conocerse sus conclusiones, la Comunidad acordó en julio la extinción de la concesión por un supuesto "incumplimiento culpable del club" y adoptó una medida cautelar que impedía al Rayo utilizar el estadio.

Una segunda auditoría permitió levantar esa medida el pasado 14 de septiembre. El equipo franjirrojo puede regresar así a Vallecas, pero la decisión sobre la concesión sigue sobre la mesa.

La oposición cuestiona las explicaciones del Gobierno

El presidente del Rayo Vallecano se encuentra así en el centro de una disputa que trasciende lo estrictamente deportivo. La Comunidad considera que el club incumplió sus obligaciones como concesionario y mantiene que debe extinguirse la concesión, mientras que la continuidad del equipo en el estadio no está en cuestión.

Las palabras de De Paco provocaron también críticas desde los diferentes grupos políticos de la Asamblea de Madrid.

Jorge Arturo Cutillas, de Vox, cuestionó la evolución de la situación del recinto y recordó que la Comunidad llegó a considerar el estadio un peligro para personas y bienes. "El estadio que era un peligro público para personas y bienes el 28 de julio ya no lo es el 14 de septiembre", ironizó, poniendo también en duda el contenido de la auditoría.

Desde el PSOE-M, Raquel Barahona reconoció que el estadio necesitaba una "intervención seria", pero rechazó que toda la responsabilidad recaiga sobre Martín Presa. A su juicio, existe una responsabilidad "compartida" entre el presidente del Rayo y el Gobierno regional. También reclamó a la Comunidad que mantenga la titularidad pública y que no especule con el futuro del recinto.

Más Madrid, por su parte, fue todavía más crítico con el planteamiento del Ejecutivo. Alicia Torija cuestionó que De Paco no explicara qué habría hecho mal la Comunidad de Madrid en todo este proceso y acusó al Gobierno regional de utilizar a Martín Presa como argumento para justificar un cambio en el modelo de gestión. "Martín Presa es la coartada, no el origen del plan", sostuvo.