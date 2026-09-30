El Rayo recupera el Trofeo de Vallecas con un regreso muy especial

El Rayo Vallecano volverá a jugar en Vallecas antes de su regreso oficial a LaLiga. El conjunto franjirrojo recupera este sábado el Trofeo de Vallecas, que no se celebraba desde 2019, y lo hará ante el Cagliari en un partido con un significado especial para el club y su afición

El Rayo Vallecano recuperará este sábado una de sus tradiciones con la celebración de la X edición del Trofeo de Vallecas. El conjunto franjirrojo se medirá al Cagliari a las 14:00 horas en un encuentro que supondrá además su regreso al estadio tras el levantamiento de la suspensión.

El parón internacional traerá de vuelta una cita que llevaba varios años fuera del calendario del Rayo Vallecano. El club ha anunciado la recuperación del Trofeo de Vallecas, que no se disputaba desde 2019 y que volverá a celebrarse este sábado 3 de octubre con el Cagliari como rival. El encuentro arrancará a las 14:00 horas en el estadio franjirrojo. Pero más allá de recuperar un torneo con tradición para el barrio, el partido tendrá un significado especial para el conjunto dirigido por Beñat San José. Será la primera vez que el Rayo vuelva a jugar en Vallecas después de que la Comunidad de Madrid levantara la suspensión que impedía utilizar el recinto.

El regreso a Vallecas se adelanta

La vuelta oficial del Rayo a su estadio estaba prevista para la octava jornada de LaLiga, cuando recibirá al Athletic Club el próximo 10 de octubre. Sin embargo, la recuperación del Trofeo de Vallecas permitirá al equipo regresar antes a su casa.

El conjunto madrileño se vio obligado a disputar sus encuentros como local en Butarque durante buena parte del inicio de temporada debido a la suspensión del estadio. La medida fue levantada el 14 de septiembre después de una segunda auditoría que concluyó que las instalaciones se encontraban operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario. La situación había provocado que el Rayo tuviera que abandonar temporalmente Vallecas, aunque el club había defendido que había cumplido con las medidas de seguridad y salubridad exigidas.

El Cagliari, invitado para una cita especial

El rival elegido para este regreso será el Cagliari, conjunto italiano de la Serie A. El amistoso se disputará durante el parón internacional y permitirá a Beñat San José mantener a su plantilla en ritmo competitivo antes de retomar LaLiga. El Rayo llegará a la cita después de haber sumado ocho puntos en las siete primeras jornadas, con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Su último encuentro liguero fue el empate a uno frente a Osasuna en El Sadar.

Además, el partido tendrá un aliciente añadido para la afición. Los abonados del Rayo Vallecano podrán acceder gratuitamente al encuentro utilizando el abono correspondiente a la presente temporada, según informó el propio club. Así, el Trofeo de Vallecas no solo servirá para recuperar una tradición que llevaba siete años ausente, sino que se convertirá en el primer reencuentro entre el Rayo y su estadio después de una etapa marcada por el conflicto sobre las condiciones del recinto.