El Rayo respira con Audero

Emil Audero vuelve a dar una alegría al Rayo Vallecano. El guardameta dejó atrás las molestias que le apartaron del debut de Indonesia y regresó a la convocatoria ante Malasia, aunque siguió el empate a cero desde el banquillo

Buenas noticias para el Rayo Vallecano en medio del parón internacional. Emil Audero ha dejado atrás, al menos de momento, las molestias que le impidieron participar en el estreno de Indonesia en la FIFA ASEAN Cup y volvió a formar parte de la convocatoria para el segundo encuentro, disputado este lunes ante Malasia.

El guardameta rayista no llegó a jugar, pero su presencia en el banquillo supone un paso adelante después de que John Herdman confirmara días atrás que el estado físico del portero estaba siendo vigilado por los servicios médicos de la selección. Audero ya había sido baja en el triunfo por 2-0 frente a Singapur, encuentro en el que Maarten Paes ocupó la portería.

Audero vuelve a los entrenamientos

La evolución del portero fue positiva durante los días previos al duelo contra Malasia. La propia selección indonesia publicó imágenes del entrenamiento en las que Audero aparecía trabajando con sus compañeros, una señal de que sus problemas físicos habían remitido lo suficiente como para volver a entrar en la dinámica del equipo.

Herdman había explicado que tanto Audero como Dean James estaban siendo evaluados antes de tomar una decisión definitiva. Finalmente, el técnico optó por mantener a Maarten Paes bajo palos. El portero del Ajax fue el elegido también en el primer partido y volvió a recibir la confianza del seleccionador en un encuentro especialmente exigente. La decisión tampoco tiene por qué significar un nuevo problema físico para Audero. Paes y el guardameta del Rayo han venido alternándose en la portería de Indonesia, por lo que la elección de uno u otro también responde a las decisiones de Herdman. Ambos fueron incluidos en la convocatoria de 23 jugadores para este torneo.

Indonesia se queda a cero ante Malasia

El partido terminó con empate sin goles, un resultado que mantiene a Indonesia con cuatro puntos después de sus dos primeros encuentros. El equipo de Herdman tuvo que afrontar buena parte del duelo en inferioridad numérica después de la expulsión de Thom Haye en el minuto 37. Audero siguió el encuentro desde el banquillo y pudo comprobar cómo sus compañeros conseguían mantener su portería a cero pese a jugar con un futbolista menos durante más de una hora.

Para el Rayo, la noticia importante está lejos del resultado. El club vallecano necesitaba conocer cómo evolucionaban las molestias del portero después de que la lesión de Augusto Batalla ya haya condicionado la portería durante este inicio de temporada. La vuelta de Audero a los entrenamientos y su presencia entre los convocados de Indonesia permiten, por ahora, rebajar la preocupación. El internacional todavía tendrá una última oportunidad para sumar minutos con su selección. Indonesia se enfrentará a Bangladés el próximo 1 de octubre, en el tercer encuentro de la fase de grupos. Si Audero continúa con buenas sensaciones, podría volver a competir por la titularidad con Paes.