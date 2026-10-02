Corberán reaparece tras su salida del Valencia para 'aprender' de Unai Emery

El ex técnico che no se había mostrado en público desde que fue destituido, pero ha aprovechado la presencia del Aston Villa en España para formar parte de una reunión con mucho pasado valencianista

La etapa de Carlos Corberán en el Valencia tocó a su fin el pasado 13 de septiembre. Tras un pobre arranque de temporada, con cuatro derrotas consecutivas y un solo punto de 15 posibles en LaLiga, el club che decidió destituir al técnico de Cheste y al CEO de Fútbol, Ron Gourlay, que lo había renovado a comienzos de julio hasta 2028. Y desde entonces, el entrenador de 43 años no había vuelto a aparecer en público.

Su reaparición ha llegado en un entorno futbolístico con rostros conocidos del valenciamismo. Y es que Corberán ha visitado las instalaciones del Marbella Football Center para presenciar de primera mano el trabajo que Unai Emery realiza al frente del Aston Villa. El equipo inglés ha elegido este emplazamiento en la provincia de Málaga para realizar un 'stage' durante el parón por selecciones y preparar el amistoso de este viernes ante el Sevilla FC con motivo del Trofeo Antonio Puerta, lo que ha sido aprovechando por el ex técnico valencianista, entre otros, para encontrarse con el preparador vasco, que también se sentó en el banquillo de Mestalla.

Eder Sarabia estaba entre los posibles relevos de Corberán

A la cita ha acudido también Eder Sarabia, igualmente en paro desde su salida del Elche al concluir la pasada temporada. Una coincidencia no exenta de morbo, pues el bilbaíno fue uno de los técnicos que estuvo en la agenda de Braulio Vázquez antes de decantarse por el mexicano Javier Aguirre.

Muchos rostros conocidos del valencianismo

"Buena mañana de fútbol compartiendo y aprendiendo. Muy agradecidos al Aston Villa y, sobre todo, a Unai y a Damià. Se merecen todo lo bueno que les pase. Nada es casualidad", apuntó el propio Eder Sarabia en sus redes sociales, señalando así tanto a Emery como a Damià Vidagany, ex director de comunicación y marketing del Valencia y actual director de Operaciones de Fútbol del Aston Villa, quien además ha sido nombrado esta semana hijo predilecto de Llíria, su ciudad natal.

En la imagen compartida por el ex preparador del Elche aparecen también otros dos ex valencianistas que ahora forman parte del cuerpo técnico de los 'villanos': Pablo Rodríguez, quien actuó como ayudante de Voro en 2020, y Chema Sanz, analista en la etapa de a Rubén Baraja. Completan la instantánea, además, el ex futbolista argentino Fede Fazio, que jugó a las órdenes de Emery en el conjunto sevillista, el agente Héctor Fernández o el periodista Jesús Alba.

Todos ellos compartieron unas horas de fútbol en una concentración con mucho pasado valencianista. Nada mejor que tomar nota de un técnico de éxito como Emery mientras a Corberán y Sarabia les llega una nueva oportunidad en los banquillos.