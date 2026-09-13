Revolución en el Valencia con la destitución inmediata de Carlos Corberán y Ron Gourlay

El Valencia ha tomado una decisión fulminante poniendo fin a su relación con el hasta ahora CEO de Fútbol en el club, Ron Gourlay, así como con toda la secretaría técnica, incluido Carlos Corberán. El técnico se despide del club che tras casi dos años desde su llegada, en diciembre de 2024

El Valencia ha tomado definitivamente la decisión de destituir a Carlos Corberán. El club che ha comenzado la temporada con un empate y cuatro derrotas, que lo dejan como el último en la clasificación de LaLiga EA Sports con un punto. Por ello, el técnico se despide de la entidad valencianista tras casi dos años desde su llegada, en diciembre de 2024, habiendo dirigido un total de 72 partidos oficiales.

Además, el Valencia ha anunciado también la destitución del CEO de Fútbol en el club, Ron Gourlay, junto con toda la secretaría técnica, formada por Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Samora y Malek Shafei. De esta manera, la entidad ha informado, a través de un comunicado oficial, que Óscar Sánchez, técnico del Valencia Mestalla, se hará cargo del primer equipo, a la espera de un posible fichaje para el banquillo.

Situación insostenible de Carlos Corberán en LaLiga

Carlos Corberán pone punto y final a su etapa en el Valencia tras casi dos años en el club. El técnico ya sufrió a finales de la campaña pasada, con un ambiente en Mestalla que estaba empezando a tensar la situación con el entrenador del equipo che. La relación seguía siendo la misma en el comienzo de esta temporada, con una plantilla que no transmitió buenas señales desde el primer encuentro de LaLiga, ante el Celta de Vigo.

Tras ello, la situación con Carlos Corberán ha ido a peor, con un Valencia que ha encadenado cuatro derrotas en las últimas cuatro jornadas de LaLiga, ante el Real Betis, Deportivo de A Coruña, Barcelona y, por último, ante el Sevilla. Una de las más dolorosas, por el resultado final, es el del choque ante los de Hansi Flick, con un equipo blaugrana que comenzó desde el minuto seis a imponerse en el marcador de Mestalla.

Reinicio total en Mestalla con destituciones en el banquillo y despacho

Además, Carlos Corberán ha sido destituído junto con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, al igual que los miembros que forman su equipo de trabajo. Además, el periodista Nacho Sanchís ha desvelado que ha sido Kiat Lim, hijo de Peter Lim, el que ha comunicado la decisión a ambos de no continuar en el Valencia. Por su parte, la misma fuente ha informado que ya se han sondeado figuras para la dirección deportiva del club.

Carlos Corberán se despide del Valencia tras la derrota ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Esto dejó prácticamente un escenario para que Peter Lim se sentase y tomase la decisión definitiva. El propietario del club, ante una crisis histórica, ha decidido destituir al técnico y a Ron Gourlay, en lo que se puede entender como un reinicio total en la entidad, que espera poder revertir la situación a partir de ahora.

Comunicado del Valencia CF anunciando importantes decisiones tomadas

El Valencia CF comunica que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

La decisión se enmarca en la voluntad del Club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol.

El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad.

Asimismo, el Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su cuerpo técnico del primer equipo.

Carlos Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales.

El Club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo.

El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.

De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.

El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible.