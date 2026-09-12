Maffeo pone en duda el futuro de Carlos Corberán en el Valencia: "Si me tengo que hundir, me hundiré con él"

El jugador del Valencia se pronunció, tras la derrota ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, por el momento del club y las dudas con el técnico che: "Somos conscientes que los que estamos ahí dentro somos los que tenemos que revertir la situación"

El Valencia sumó una nueva derrota en LaLiga EA Sports. Los de Carlos Corberán firmaron, ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, su cuarto tropiezo, y consecutivo, que pone en alerta la situación del club en este arranque de temporada. Por ello, Pablo Maffeo, tras el encuentro de ayer viernes contra el conjunto de Luis García Plaza, se pronunció por el momento del equipo y las dudas con el técnico del equipo che de cara al futuro.

Pablo Maffeo: "El martes tenemos una final, una guerra"

De esta manera, Pablo Maffeo valoró el estado anímico del vestuario, tras la derrota ante el Sevilla del pasado viernes en el Sánchez-Pizjuán: "Está cayendo todo del otro lado. Obviamente nosotros, si está pasando tanto, también tenemos parte de toda la responsabilidad. Pero bueno, lo bueno es que el fútbol es rápido, el martes tenemos una final, una guerra, entonces hay que salir ahí como eso".

Además, el jugador del Valencia añadió que "al final estamos todos en el mismo barco. Obviamente ya no es que leas, sino que te llegan cosas de fuera, eso nos perjudica a todos. A mí el míster me parece un gran míster como persona y como técnico. Ahí vamos a muerte con él, es decir, es nuestro capitán. Si me tengo que hundir, me hundiré con él, pero con todos mis compañeros, y soy el primero que me hundiré".

Pablo Maffeo explicó que "cuando te hundes, pues sales a flote también. Ahora creo que es trabajo de todos, sobre todo también de él, de que tenga la ilusión y las ganas de sacarnos a flote, porque se pueden hacer cosas bonitas, pero obviamente trabajando".

Pablo Maffeo: "Tenemos que mirar lo que nos compete a nosotros"

Pablo Maffeo valoró el duro golpe contra el Sevilla: "Al final nosotros tenemos que mirar lo que nos compete a nosotros, que es trabajar para nosotros. Lo que se diga de fuera, que solo nos puede perjudicar, nos tenemos que centrar en lo nuestro. Si se dicen cosas, se dicen cosas de todo el mundo, tanto buenas como malas, y ya está. Tampoco tenemos que dejar, con la situación que tenemos, mirar si uno nos llama malos o buenos".

El jugador del Valencia mandó un mensaje a la afición: "Que estamos jodidos, que los necesitamos, que sé que es difícil pedirlo y que estarán muy enfadados. Yo soy el primero que los entiendo, que al final somos los que somos, que al final de temporada, si quieren, nos reunimos todos y nos mandan todos a la mierda, así de claro, y nos pegan de hostias. Ahora estemos todos juntos, porque el bien nuestro es el bien suyo".

Pablo Maffeo dejó claro que "obviamente vamos a sudar sangre por la camiseta, por el escudo. Yo estoy muy contento de estar aquí, de vestir esta camiseta, nunca había estado tan contento de vestir una camiseta de un equipo, y obviamente nos vamos a dejar todo por ellos y por el escudo".

Pepelu: "Estoy convencido que la volveremos a sacar"

Por otra parte, Pepelu hizo balance del punto que ha conseguido el Valencia en LaLiga: "No está siendo un inicio fácil. No nos salen las cosas. Hoy hemos cambiado el sistema, pero otra vez los detalles, el balón parado nos penaliza. La segunda parte no estuvimos bien. Nos toca ser positivos. Ya he vivido este tipo de situaciones en Valencia y estoy convencido que la volveremos a sacar".

Sobre una explicación sobre la derrota ante el Sevilla, Pepelu fue tajante: "Explicación ninguna. La gente está cansada de explicaciones. No valen explicaciones. La única que hay es el martes salir a ganar en Vitoria. El vestuario está fastidiado. Pero somos conscientes que los que estamos ahí dentro somos los que tenemos que revertir la situación. Nadie va a venir a solucionarlo".

El futbolista del conjunto de Carlos Corberán, con su futuro en duda, destacó que van "a intentar levantar el vestuario, porque el martes tenemos otro partido. Soy optimista. A la gente hay que decirle poco, porque ellos siempre nos dan. Entiendo que estén cansados. Las palabras ya no valen de nada si luego en el campo no sacamos resultados".