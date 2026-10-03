Guido Rodríguez recibe el visto bueno de Javier Aguirre para marcharse a Argentina

El mediocentro ha sido invitado por la selección 'Albiceleste' para participar en los actos de despedida a Leo Messi y se perderá varios entrenamientos con el conjunto che

El largo parón liguero motivado por los compromisos de las selecciones está siendo aprovechado por Javier Aguirre para llevar a cabo una mini pretemporada antes de su estreno en el Valencia. Poco a poco, el entrenador mexicano va inculcando su estilo de juego en sus nuevos pupilos, pudiendo comprobarse en estas primeras sesiones que Guido Rodríguez seguirá siendo una pieza básica en el centro del campo.

El argentino, que aterrizó a coste cero en el último mercado de enero y renovó en el mes de julio hasta 2028, más otra campaña opcional, se ha convertido en apenas unos meses en uno de los indiscutibles líderes del vestuario a sus 32 años. El pasado jueves, él mismo invitó a la plantilla a un asado para hacer grupo. Y la idea del 'Vasco' no es otra que convertirlo en uno de los pilares de la esperada resurrección che, comandando una sala de máquinas en la que considera claves su bagaje y experiencia.

No jugará, pero sí estará en el homenaje a Messi

Por ello, Aguirre ha querido tener un gesto con el mediocentro, que también fue un hombre importante en la selección de Argentina. El ex del Real Betis conquistó el Mundial de Qatar en 2022 y las Copas América de 2021 y 2024. Por ello, aunque ya dejó de entrar en los planes de Lionel Scaloni (fue convocado por última vez hace dos años), la AFA ha querido que esté presente en el partido que servirá de homenaje y despedida de Leo Messi, que tendrá lugar este próximo martes 6 de octubre ante Benin.

El jugador valencianista no ha sido convocado como tal para el partido y no dispondrá de minutos, pero sí formará parte de los actos que se organizarán alrededor del mismo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, siendo invitado junto a otros ilustres que ya no forman parte de la 'Albiceleste' y han compartido vestuario con el crack rosarino. Aunque para ello, tendrá que realizar un largo viaje transoceánico y perderse al menos un par de entrenamientos en la semana en la que regresa la competición.

De regreso en Valencia a mediados de semana

Pese a ello, tanto Javier Aguirre como el club le han dado vía libre para que su ausente durante unos días. Así, se espera que viaje de regreso tras el partido y esté de vuelta a mediados de semana para sumarse al trabajo con el resto del plantel, con la vista puesta en el vital duelo de próximo domingo ante el Racing de Santander, a las 21:00 horas en El Sardinero.

Hasta la fecha, Guido Rodríguez ha sido titular en cuatro de las siete jornadas de LaLiga disputadas por el Valencia. Entre medias, se perdió otros tres encuentros por una lesión en la musculatura del cuádriceps de su pierna derecha, los últimos de Carlos Corberán en el banquillo. Su relevo provisional, Óscar Sánchez, sí pudo contar con él y ahora es Aguirre quien confía en la capacidad de un futbolista que desde el primer día cayó de pie en el conjunto che e incluso se ha convertido en uno de los capitanes de la plantilla.