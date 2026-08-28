Calamidad en el Valencia: Guido Rodríguez, lesionado, estará varias semanas de baja

El centrocampista argentino se perderá el duelo ante el Deportivo y apunta a varias semanas de baja en un momento muy delicado para el equipo de Carlos Corberán

Malas noticias para el Valencia CF. Guido Rodríguez protagoniza un contratiempo físico que amenaza con dejarle fuera de los próximos compromisos del conjunto de Carlos Corberán. El centrocampista argentino no se ha ejercitado este viernes junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Paterna después de haberse sometido el jueves a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de sus molestias.

Aunque el diagnóstico definitivo todavía está pendiente de confirmación, las primeras estimaciones apuntan a que el futbolista podría estar de baja entre dos o tres semanas, por lo que ya está descartado para el encuentro de este domingo ante el Deportivo de La Coruña en Riazor y también tendría muy complicado llegar al siguiente compromiso ante el Barcelona en Mestalla.

Una baja especialmente sensible para Corberán

La lesión supone un golpe importante para un Valencia que ha comenzado la temporada muy lejos de lo que esperaba. El conjunto de Mestalla únicamente ha sumado un punto de los seis posibles en las dos primeras jornadas y ahora pierde a uno de los futbolistas llamados a tener mayor peso en la medular.

Guido se ha convertido en un hombre fundamental para Corberán por su experiencia, capacidad para equilibrar al equipo y liderazgo en el centro del campo. Su ausencia obliga al técnico a buscar alternativas precisamente cuando el Valencia necesita reaccionar después de sus dos primeros tropiezos.

El argentino ya arrastraba molestias después del estreno liguero ante el Celta. De hecho tuvo que ser tratado tras aquel encuentro al encontrarse al límite físicamente, aunque consiguió completar los 90 minutos en la derrota contra el Betis en la segunda jornada. Ahora, el cuerpo técnico tendrá que afrontar varias semanas sin uno de sus hombres de confianza.

Pepelu, candidato a ocupar su sitio

La baja de Guido también obliga a modificaciones tácticas. Corberán ha probado durante los primeros encuentros con Pepelu ejerciendo como tercer central, pero la ausencia del argentino abre la puerta a que el valenciano regrese a su posición natural en el centro del campo.

Una de las posibilidades que maneja el entrenador es formar con Pepelu y Javi Guerra en la medular, aunque todavía quedan sesiones de trabajo antes de decidir el equipo que se enfrentará al Deportivo.

La situación se complica todavía más porque Guido no es el único futbolista que no se ha ejercitado este viernes. Luis Rioja, Mouctar Diakhaby y Pablo Maffeo tampoco han trabajado con normalidad junto al grupo. Además, Copete, De Haas y Foulquier continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y tampoco estarán disponibles a corto plazo.

El desgaste empieza a pasar factura

La lesión de Guido llega en un contexto que preocupa en el Valencia. El equipo ha tenido que afrontar un inicio de temporada especialmente exigente en cuanto a la recuperación entre partidos.

Los de Corberán fueron el único equipo que disputó sus dos primeros encuentros con apenas dos días de descanso entre ambos. Una circunstancia que provocó incluso el enfado público del técnico antes del duelo ante el Betis. "Para mí es absolutamente incomprensible la situación a la que se va a enfrentar el Valencia. Nos enfrentaremos al Betis en desigualdad de condiciones".

La visita al Deportivo se presenta así como una nueva prueba para el conjunto de Mestalla. El Valencia necesita sumar después de un inicio con un solo punto de seis y tendrá que hacerlo sin Guido Rodríguez, una de las piezas más importantes de su estructura.