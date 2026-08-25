Corberán se equivoca con la confirmada lesión de Justin De Haas

El técnico del Valencia apuntó en la previa del encuentro ante el Real Betis que parecía algo más que un esguince. Este martes, tras las pertinentes pruebas, se confirmó es un "esguince del complejo lateral" del tobillo derecho del central. Seguir´aun "tratamiento médico, rehabilitación y readaptación"

El Valencia de Corberán disputará este martes a partir de las 21:00 horas el duelo que tiene pendiente de la primera jornada de LaLiga EA Sports. Los valencianistas recibirán en Mestalla a un Real Betis que arrancó el curso ganando a la Real Sociedad y que quieren continuar con la buena senda. En el Valencia no estará en defensa el central Justin De Haas.

Este mismo martes, horas antes de que el Valencia reciba al Real Betis en Mestalla, el cuadro de Corberán hizo oficial el parte médico del central neerlandés de 26 años que llegó este mismo verano a la disciplina valencianista.

El parte médico de Justin De Haas contradice a Carlos Corberán

Carlos Corberán no se mostró demasiado optimista el pasado lunes cuando fue cuestionado sobre la lesión de Justin De Haas ya que el técnico del Valencia apostó a que lo que sufría el neerlandés era algo mayor que un esguince. "De Haas ahora mismo se está haciendo pruebas por una lesión de tobillo. No parece un simple esguince sino una lesión en el tobillo. Se sabrá después la lesión", afirmó el entrenador che. Por suerte, tanto para el Valencia como para el propio jugador, De Haas no sufre algo más que un esguince.

El parte médico que ha ofrecido el Valencia este mismo martes confirma esa lesión en el tobillo derecho que se produjo en el choque de la jornada 2 ante el Celta de Vigo: "Tras las pruebas realizadas se ha apreciado que el jugador del Valencia CF, Justin De Haas, sufrió un esguince del complejo lateral de su tobillo derecho durante el último partido de Liga, disputado el pasado sábado en Mestalla frente al RC Celta de Vigo. El central valencianista seguirá tratamiento médico, rehabilitación y readaptación hasta mejoría clínica que le permita volver a entrenar con el resto del equipo".

Justin De Haas, un fichaje con mala pata

Así, tal y como ha confirmado el propio Valencia, De Haas estará sometido a un tratamiento de rehabilitación hasta que la mejoría le pueda integrar en los entrenamientos de Carlos Corberán. Justin De Haas fue fichado este verano desde el Famalicao de Portugal después de quedar como agente libre en el cuadro luso. En lugar de Justin De Haas en el choque ante el Celta de Vigo entró Diakhaby.

Justin De Haas con el Valencia

Habrá que estar pendiente de qué jugador es el elegido para ocupar el centro de la defensa del Valencia de Carlos Corberán en un encuentro en el que los che buscarán su primer triunfo del curso en su segundo partido consecutivo en Mestalla.