Danjuma se la juega con Javier Aguirre en el Valencia: una posible salida con las cartas marcadas

El atacante neerlandés lleva un año sin marcar un gol en LaLiga y su rendimiento está muy por debajo del esperado, aunque ha seguido siendo un fijo en este arranque de temporada. Si no da un paso al frente podría valorarse su marcha en el mercado de enero

Con solo una victoria después de siete jornadas disputadas en LaLiga, Javier Aguirre tiene mucho trabajo por delante para tratar de reflotar a un Valencia al que ha llegado como relevo de Carlos Corberán, aunque entre medias fue el interino Óscar Sánchez quien logró el único triunfo que luce en el casillero che. El veterano preparador mexicano está aprovechando el largo parón internacional para inculcar sus conceptos en la plantilla y limpiar la mente de un vestuario del que espera el necesario paso adelante. Por ello, su principal misión es tenerlos a todos enchufados, aunque la situación le impide esperar eternamente a aquellos que deberían tirar de carro y no lo hacen.

En ese grupo se encuentra Arnaut Danjuma, sobre el papel uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, si bien la realidad dicta que no es así. Y eso que su andadura en Mestalla comenzó de forma ilusionante. Tras aterrizar a coste cero en el verano de 2025, el internacional neerlandés anotó tres goles en las siete primeras jornadas del pasado campeonato liguero. Un espejismo.

Los números de Danjuma en el Valencia

Hace ya un año que no ha vuelto a ver portería en el torneo de la regularidad. Fue el 30 de septiembre del pasado año ante el Real Oviedo, cuando adelantó muy pronto a su equipo con un buen tanto. Incluso tuvo la oportunidad de ampliar el marcador a falta de un cuarto de hora para el final, pero Aarón Escandell detuvo su penalti y el conjunto asturiano acabó remontando. Un mazazo en toda regla para el equipo y el inicio de una larga sequía para el atacante nacido en Nigeria.

Desde entonces, Danjuma solo ha vuelto a marcar en Copa del Rey ante un modesto como el Maracena granadino, ante el que firmó un tanto y regaló otro. Y en cuanto a asistencias, tampoco es que haya brillado precisamente, solo dos en la pasada Liga. Y en la presente, nada de nada en las siete jornadas disputadas.

En total, sus números son realmente pobres: cuatro dianas y tres asistencias en 41 partidos. Pero ha seguido siendo un fijo para Corberán y también para Óscar Sánchez. Lo demuestra el hecho de haber sido titular en seis de los siete choques que lleva disputados, tres de ellos completos. De ellos, el mejor de largo fue el que protagonizó ante el Alavés en Mendizorroza, en el único triunfo del curso. Incluso llevó el balón a la red, pero fue anulado por fuera de juego.

Javier Aguirre no se casa con nadie

Ahora, con Aguirre al mando, comienza una nueva era en Mestalla y Danjuma vuelve a partir de cero. Pero la paciencia no es infinita. De hecho, el 'Vasco' ha dejado entrever que no le temblará el pulso a la hora de sentar a aquellos que se presuponen pesos pesados si no dan el nivel requerido. "Al jugador no le mientas nunca y él te lo agradece... Le digo: 'Te necesito'. Puede ser un minuto, 90', en el banquillo sentado o en la grada animando, porque solamente así vamos a sacar esto adelante", afirmó en su presentación.

Comienza con mal pie por unas molestias físicas

A ello se suma que el internacional por Países Bajos llegó al parón con unas molestias físicas que le han impedido trabajar con normalidad en las primeras sesiones dirigidas por el técnico azteca. Por ello, su primer objetivo es volver a estar al cien por cien. Y después, demostrar que es uno de los valencianistas más capacitados para decidir un partido. Dos retos para los que tiene un plazo marcado: el mercado invernal.

Como máximo, 3 millones de euros de ganancia

Si llegado el mes de enero no se atisba una mejoría, no habría que descartar que su continuidad sea cuestionada, como informa Superdeporte. De hecho, en verano ya se barajó su salida ante el interés del PSV Eindhoven, aunque la misma fue rechazada ante el escaso beneficio económica que habría reportado. Una situación, no obstante, que no cambiará cuando se reabra la ventana de transferencias, pues Danjuma tiene una cláusula de rescisión de solo 6 millones de euros y la mitad de un eventual traspaso iría a parar a las arcas del Villarreal, que conserva el 50% del pase.