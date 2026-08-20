Declaración de intenciones de Maffeo en el Valencia: "Es mi deseo"

El jugador, que aún no ha cerrado su llegada de manera oficial al club de Mestalla, fichó por Olympiacos a comienzos del mes de julio. Aterrizó en Manises en la madrugada de este jueves. "Lo que me motiva es jugar en el Valencia", declaró

El Valencia está a punto de cerrar una de las operaciones más sorprendentes de este mercado de fichajes de verano. El cuadro de Mestalla ya tiene en la capital del Turia a Pablo Maffeo, lateral que el pasado curso jugó en el Mallorca y que tras el descenso de los bermellones a LaLiga Hypermotion, buscó una salida rumbo al fútbol griego.

Pablo Maffeo aterrizó en el aeropuerto de Manises en la madrugada de este jueves y lo hizo para cerrar en las próximas horas su llegada al Valencia de forma oficial. En principio el Valencia llevará a cabo una cesión con opción de compra. Pablo Maffeo no se ha escondido en su llegada a Valencia y sus primeras declaraciones muestran sus ganas por quedarse en Mestalla.

Maffeo quiere quedarse en el Valencia

Apuntó Maffeo que viene dispuesto a darlo todo y que competirá igual contra el Real Madrid en Copa del Rey que con cualquier otro equipo: "Vengo aquí a competir cada día al máximo, a ayudar al equipo y a conseguir quedarme aquí, que a día de hoy es mi deseo. Voy a competir igual contra el Madrid que en la Copa del Rey contra quien me pongan. A mí, lo que me motiva es jugar en el Valencia CF". Insistió Pablo Maffeo en sus intenciones de quedarse en el Valencia más allá del 30 de junio cuando se terminaría su cesión desde Olympiacos: "Mi objetivo personal es ayudar al equipo, tanto dentro del campo como fuera, y poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante".

El sueño de Pablo Maffeo por jugar en el Valencia

Pablo Maffeo le solicitó a Olympiacos que le dejase salir cuando el Valencia llamó a su puerta y es que el lateral expresó en su llegada a Manises su "sueño" de jugar en Mestalla: "Es un sueño, es un deseo. Desde hace mucho tiempo que se lleva trabajando". Maffeo también explicó que con Olympiacos no había ningún tipo de problema y además confesó que incluso antes de firmar con el cuadro griego ya sabía que se podía dar su llegada al Valencia: "Desde el primer día que conozco la opción deseo venir. Tampoco he tenido mucho que pensar desde que supe la opción, hace mucho tiempo, antes de firmar con el Olympiacos, conocía que se podía dar y al final se ha dado y contento. Es una opción que se planteó, que a mí me encajó por todo. No ha pasado nada raro en Grecia y no ha pasado nada raro aquí, simplemente se ha dado así". Por último, Maffeo expresó su disponibilidad para Corberán: "Estoy disponible para el míster, para el equipo. Todo el mundo me conoce como soy, que lo voy a dar todo y estoy muy contento de estar aquí".

Movimiento doble para Maffeo, nuevo jugador del Valencia

Pablo Maffeo dejó a comienzos del mes de julio el Mallorca, equipo en el que ha pasado las últimas cinco campañas pero con el que no pudo lograr la salvación el pasado curso. Maffeo había pasado anteriormente por Huesca, Girona, Stuttgart y las categorías inferiores del Manchester City. Pero este verano ha sido uno de los más movidos de su carrera futbolística ya que poco más de un mes y medio después de firmar por Olympiacos hasta 2029, está cerca de cerrar una cesión con el Valencia. Pablo Maffeo ha llegado a jugar varios amistoso con Olympiacos e incluso rondas previa de la Champions League con los griegos, que por cierto, quedaron eliminados ante el Nijmegen.