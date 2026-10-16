El Betis replica internamente a Carlos Herrera sobre comprar La Cartuja y vender el Benito Villamarín: "Haremos un estadio mucho mejor"

El club verdiblanco ha filtrado que se desmarca completamente de la opinión personal del locutor y accionista bético, y reafirma sus intenciones con el estadio

El famoso comunicador Carlos Herrera, accionista verdiblanco, sorprendió esta mañana en la Cadena Cope con una afirmación que ha causado revuelo referida a la conveniencia, según su criterio, de que el Betis apueste por comprar el Estadio de La Cartuja al considerarlo más beneficioso económicamente que la remodelación integral del Benito Villamarín.

"Yo iba al Benito Villamarín, que es más accesible. De La Cartuja he leído hoy que van a arreglar los accesos y todo eso, pero si el Real Betis me quisiera hacer caso, yo compraba el Estadio de La Cartuja y dejaba la obra del Villamarín, vamos", señaló en su programa el periodista, que ve más barato ofertar por la adquisición definitiva del recinto cartujano que completar la obra de la casa bética de toda la vida.

Los números de Carlos Herrera para argumentar su 'petición' al Betis

"La remodelación va a costar 300-400 millones. Y, sin embargo, La Cartuja va a costar, no sé... Por 200 millones la Junta de Andalucía te lo vende. Te ahorras ciento y pico. Y lo que obtienes de beneficio por dejar el Villamarín te gastas más en un equipo aún superior. Y ya no es que tengas que jugar contra el PSG, es que no quiere jugar contigo nadie", apuntó Herrera, que insistió con sus cábalas.

"Si vendemos el estadio ganamos 350 millones de euros y, con eso, yo hago un equipazo que me río de Janeiro. Saneas tus cuentas, no sé. Primero, el Estadio de La Cartuja es magnífico, espectacular, mucho mejor que el que puedan hacer. Lo único que tienen que hacer es mejorar los accesos", aseveró del locutor, que está convencido de que si el Betis no toma esa medida lo hará el Sevilla.

"Si no lo haces tú, lo va a hacer el Sevilla FC. Ellos, como no des el paso y te adelantes, te aseguro que Nervión lo sueltan y se van a La Cartuja. Incluso alquilándolo, que vale un millón al mes, con las entradas de fútbol ya lo cubres", apuntó Herrera, que quiso dejar claro que se trata de una opinión propia que comparte con otros béticos.

El Betis, en una dirección contraria a Carlos Herrera

Y en esta línea ha sido la réplica del club, que ha transmitido por vía interna que se desmarca completamente de estas afirmaciones de Carlos Herrera dentro del contexto de una opinión personal no vinculada con la entidad heliopolitana. Así, como apunta el periodista Pepe Elías, desde la institución se ha reaccionado en otra dirección y se afirma con rotundidad que, al contrario de lo señalado por el periodista, se construirá "un estadio mucho mejor que el de La Cartuja".

Mientras tanto, la primera fase de las obras en el Benito Villamarín, tal y como ha contado esta mañana ESTADIO Deportivo, se encuentra muy avanzada, en la recta final.