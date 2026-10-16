Carlos Herrera: "Yo compraba La Cartuja y dejaba el Villamarín; si no lo haces tú, lo va a hacer el Sevilla"

El conocido locutor radiofónico calcula que "por 200 millones la Junta de Andalucía te vende" el recinto colindante con Santiponce, mientras que la obra del nuevo campo de la Avenida de La Palmera costará "300-400 millones", con lo que el club verdiblanco obtendría un ahorro para hacer "un equipazo aún superior"

"Yo iba al Benito Villamarín, que es más accesible. De La Cartuja he leído hoy que van a arreglar los accesos y todo eso, pero si el Real Betis me quisiera hacer caso, yo compraba el Estadio de La Cartuja y dejaba la obra del Villamarín, vamos", apuntaba este viernes en su programa el conocido locutor de Cope Carlos Herrera, bético confeso, que hacía rápidamente las cuentas para obtener, según él, un ahorro que permitiría a Ángel Haro y José Miguel López Catalán confeccionar, con Manu Fajardo y Ramón Alarcón a los mandos, una plantilla que aspirara, incluso, a más en el futuro.

"La remodelación (del coliseo de La Palmera) va a costar 300-400 millones. Y, sin embargo, La Cartuja va a costar, no sé... Por 200 millones la Junta de Andalucía te lo vende. Te ahorras ciento y pico. Y lo que obtienes de beneficio por dejar el Villamarín te gastas más en un equipo aún superior. Y ya no es que tengas que jugar contra el PSG, es que no quiere jugar contigo nadie", sentenciaba el veterano periodista, que se mostraba orgulloso tras el buen arranque de curso de los suyos, terceros en la clasificación de Primera división (empatados con el segundo) y con un pleno de seis puntos en la Champions League tras vencer a Lille y Oporto.

¿Un derbi por el otrora Olímpico de Sevilla?

"Si no lo haces tú, lo va a hacer el Sevilla FC. Ellos, como no des el paso y te adelantes, te aseguro que... Nervión lo sueltan y se van a La Cartuja. Incluso alquilándolo, que vale un millón al mes, con las entradas de fútbol ya lo cubres. Si vendemos el estadio ganamos 350 millones de euros y, con eso, yo hago un equipazo que me río de Janeiro. Saneas tus cuentas, no sé. Es una opinión personal. Cada día más béticos decimos esto. Primero, el Estadio de La Cartuja es magnífico, espectacular, mucho mejor que el que puedan hacer. Lo único que tienen que hacer es mejorar los accesos", zanjaba Carlos Herrera.

Año y medio más como poco en el exilio

La opinión del informador contrasta con la de muchos aficionados verdiblancos, que, como contraste con la mayor capacidad (casi 10.000 espectadores más de lo que tendrá el Nuevo Benito Villamarín), se quejan de los atascos, la frialdad del entorno y la pésima acústica del recinto colindante con Santiponce. En principio, de no retrasarse más las obras en la Avenida de La Palmera, el equipo verdiblanco deberá estar ésta y la próxima temporada en el exilio, regresando a su remodelada casa en la 28/29, si bien los más pesimistas no ven la luz en el horizonte antes del próximo Mundial de 2030.