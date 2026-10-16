El Nuevo Benito Villamarín encara la recta final de su primera fase y ya mira a la siguiente

ESTADIO Deportivo ha podido conocer la situación de las obras del feudo verdiblanco, que siguen avanzando en buena forma encarando ya el final de la que sería la primera fase y con la mente puesta en pasos venideros

En pocos momentos, como el actual, se puede decir que el Real Betis se encuentra en un gran estado de forma. La victoria frente al Porto ha ubicado al equipo de Manuel Pellegrini con seis puntos en su casillero de la Champions League; un paso más que importante para poder soñar con la clasificación a instancias superiores en la mejor competición continental. A todo eso hay que sumar el buen momento en LaLiga, con un importante colchón de puntos que le hace ya pensar que luchar por volver a vivir este sueño el próximo año no puede estar tan lejano.

Muchos son los motivos que explican el crecimiento de la entidad verdiblanca, y varios los hechos que lo muestran. Uno de esos se ubica en la Avenida de la Palmera, y es que, desde hace ya más de un año, los verdiblancos tuvieron que abandonar su casa para permitir que pueda reformarse un templo que, previsiblemente, será del más alto nivel. Poco a poco, se siguen dando pasos para que ese regreso se pueda producir más pronto que tarde. Cuando uno se aproxima a las inmediaciones de las obras, se observan avances respecto a estos últimos meses y, sobre todo, se trabaja para los siguientes movimientos que se prevén llevar a cabo.

Las instancias finales de la primera fase

ESTADIO Deportivo, el pasado día 15 de octubre, pudo acercarse a ver de cerca la situación de las obras del estadio verdiblanco. Tal y como se observa en las imágenes, esta primera fase de excavación y del sistema de contención de tierras está más que avanzada. En esa grada de Preferencia, ya es muy distinta la imagen de lo que se veía hace algunas semanas, cuando apenas empezaban estos trabajos. Este medio ha podido conocer que, en estos momentos, se trabaja en la parte final de esta primera fase. Esta consiste en profundizar la excavación y cimentar, algo que se llevará a cabo en las semanas venideras.

Cabe recordar que estos trabajos de la primera fase se establecieron con la empresa ACCIONA. Este acuerdo, que se hizo oficial a mediados del mes de abril, contemplaba la realización de esta primera fase. También la apertura de un proceso colaborativo para ajustar costes —sin que se resienta la calidad— que aún sigue su curso. Tal y como hemos podido conocer, hasta que no finalice, no se darán los pasos de la siguiente fase. Actualmente, va todo según lo previsto.

La segunda fase, ya en la mente

De aquí a final de año, se prevén novedades importantes de cara a la segunda fase de esta obra que, en este caso, ya sería la realización de la grada de Preferencia, las mejoras de las gradas existentes y, como novedad importante, el edificio anexo que servirá para acoger otros tipos de negocio, estableciéndose la presencia de una importante cadena hotelera, en la que aún se sigue trabajando. Está previsto que esta ocupe el 80 % de este edificio, algo que muestra su gran importancia.

“Van a buen ritmo. Antes de que termine el año tendremos que licitar la fase 2, la más importante. En principio la haremos con la misma empresa siempre y cuando sean los precios marcados en el inicio”. Estas fueron las palabras del máximo mandatario verdiblanco en la presentación de Ceballos y Parrott, por lo que todo parece indicar que será ACCIONA la encargada de ella.

Hace unos meses, distintos medios de comunicación pudieron hacer una visita al Villamarín para poder conocer de cerca su situación. Esta recepción, realizada por el director general bético, Federico Martínez Feria, sirvió para confirmar la intención de que el regreso a casa sea para el comienzo de la temporada 28/29. También para comentar el hecho de la autofinanciación de las obras del estadio, ya que el proyecto se pagará con la imputación de ingresos adicionales del mismo.