La lista de convocados del 'Ingeniero' para recibir al Barça, calcada a las anteriores

Sin novedades reseñables tras los partidos ante Osasuna y Oporto, el míster chileno vuelve a contar con los mismos 24 jugadores para recibir al líder de Primera división, dando aún más tiempo a Aitor Ruibal para adquirir el ritmo adecuado y orillando a Iker Losada

Aunque el lesionado Junior Firpo, que se recupera de una rotura fibrilar en el aductor izquierdo, es la única baja obligada en la citación del Real Betis para recibir este sábado 17 de octubre de 2026 al FC Barcelona a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja, calca Manuel Pellegrini sus últimas convocatorias al dejar fuera al disponible Iker Losada, que se quedó a sabiendas de que no contaba en absoluto, mientras que Aitor Ruibal, que suma varias sesiones con el grupo tras su operación del menisco derecho en mayo pasado, tendrá aún más tiempo para adquirir el ritmo adecuado de competición.

Sin apercibidos todavía a estas alturas ni sancionados tras el 5-2 contra los rojillos, repite nómina de elegidos el 'Ingeniero', en la que figuran con dorsal del filial el tercer portero, un Manu González que fue el descarte en la Champions League, y el extremo José Antonio Morante, que debutó en casa con los mayores con un golazo ante el cuadro navarro. Pese a las limitaciones en posiciones como la de lateral zurdo, no entran por el momento Carlos de Roa ni Ian Forns, que defenderán el liderato del Betis Deportivo en el Grupo 4 de Segunda RFEF el domingo a las 13:00 horas frente a la UD Tamaraceite grancanaria.

Con cuatro días de descanso hasta el siguiente compromiso (que será de nuevo en el otrora Olímpico de Sevilla el miércoles 21 de octubre a las 21:00 horas ante el Feyenoord) y otros tantos luego antes de visitar al RC Celta de Vigo en Balaídos (en concreto, el domingo 21-O a las 16:15 horas), el margen de maniobra de Manuel Pellegrini a la hora de practicar sus acostumbradas rotaciones es mayor y ofrece un respiro a una plantilla que, cruzando los dedos, no registra demasiadas contingencias negativas este mes, incluso con recuperación exprés de Antony Matheus dos Santos tras el susto ante el CA Osasuna.

La lista de 24 citados para el Betis - Barcelona de LaLiga EA Sports

La convocatoria de Manuel Pellegrini para el choque de la novena jornada ante el FC Barcelona, compuesta por 24 jugadores, es la siguiente: los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez y Fran García; los centrocampistas Facundo Bernal, Marc Roca, Álvaro Fidalgo, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Isco Alarcón, Nelson Deossa, Giovani Lo Celso, Antony Matheus dos Santos, Rodrigo Riquelme, Ez Abde y José Antonio Morante; así como los delanteros Troy Parrott y 'Cucho' Hernández.