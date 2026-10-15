El Big Data dicta sentencia con las opciones de clasificación de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis y Villarreal en Champions

El Real Madrid y el Barcelona rozan el pase a octavos tras ganar sus dos primeros partidos, mientras que el Atlético y el Villarreal afrontan un escenario más complicado; el Betis, por su parte, se ha convertido en una de las grandes sorpresas de las predicciones estadísticas después de su segunda victoria ante el Oporto

El triunfo de los cinco equipos españoles en la segunda jornada de la fase liga de la Champions ha dado alas a todos ellos con respecto a sus opciones de clasificación para los octavos de final de la competición. Solo se trata de una predicción, pero hay muchos motivos para ser optimistas, especialmente con Real Madrid, FC Barcelona y Real Betis.

El Big Data de la Champions comienza a arrojar números y porcentajes muy específicos que dejan cada vez menos lugar a la imaginación. Cierto es que gran parte de los guarismos todavía son fútbol-ficción, pero lo más normal a estas alturas es que cuatro de los cinco clubes españoles presentes en la máxima competición continental alcancen las rondas eliminatorias.

Según Driblab Pro, Real Madrid y FC Barcelona terminarán entre los ocho primeros de la fase liga, por lo que lograrán el pase directo a los octavos de final de la competición. Lo harán junto a Arsenal, PSG, Bayern Munich, Liverpool, Aston Villa y Manchester City. El Betis rozaría los puestos de honor y tanto Atlético como Villarreal se meterán también entre los 24 primeros para jugar la eliminatoria del 'play off'. El Villarreal es el que más difícil lo tiene a priori.

El Arsenal de Mikel Arteta es, a día de hoy, el principal favorito para ganar la Champions con un 44,2% de opciones, muy por encima del 16,6% del City y del 15,3% del Bayern. El Barça les sigue con un 8,2% seguido por un 6% del PSG y el Real Madrid se queda por el momento con un escueto aunque llamativo 3,5%.

El Real Madrid, el español con más opciones de acabar entre los ocho primeros

El Real Madrid es el equipo español que presenta mejores perspectivas en las simulaciones del superordenador tras las dos primeras jornadas de la Champions. El conjunto de José Mourinho ha ganado sus dos encuentros y cuenta con un 97,3% de probabilidades de clasificarse para los octavos de final, ya sea directamente o a través de la ronda de eliminatorias previa.

La estadística también respalda sus opciones de terminar entre los ocho primeros, lo que le permitiría ahorrarse el play-off de febrero. Los blancos tienen un 85,3% de posibilidades de finalizar en ese grupo privilegiado, frente al 14,6% de opciones de terminar entre los puestos noveno y vigesimocuarto.

El Barcelona también roza el 96% de opciones de clasificación

El Barcelona tampoco ha fallado en su arranque europeo. Los azulgranas cuentan con un 95,9% de probabilidades de clasificarse para los octavos de final, aunque sus opciones de terminar entre los ocho primeros son ligeramente inferiores a las del Real Madrid.

En concreto, el conjunto catalán presenta un 69,7% de posibilidades de acceder directamente a octavos, mientras que su probabilidad de terminar entre los puestos noveno y vigesimocuarto se sitúa en el 30,2%.

La diferencia entre ambos equipos está, principalmente, en las opciones de evitar el play-off. Mientras que el Real Madrid tiene más de un 85% de probabilidades de terminar entre los ocho primeros, el Barcelona se queda por debajo del 70%.

En cualquier caso, las dos victorias iniciales permiten afrontar las próximas jornadas con un margen considerable. El siguiente compromiso europeo de los azulgranas será ante el PSG, en París, una prueba de mayor exigencia que puede influir en sus perspectivas de acabar entre los mejores de la clasificación.

El Betis da un paso adelante y se convierte en la sorpresa

Una de las notas más llamativas de las predicciones es la situación del Real Betis. El conjunto verdiblanco se ha colocado en una posición muy favorable tras vencer al Oporto por 3-2, un resultado que le permite mantener intactas sus opciones de continuar avanzando en la máxima competición continental.

El modelo le concede un 58,9% de probabilidades de alcanzar los octavos de final. Además, dispone de un 23,6% de opciones de acabar entre los ocho primeros y de un 70,9% de terminar entre los puestos noveno y vigesimocuarto.

Estos porcentajes sitúan al Betis ante un escenario muy optimista en el que el play-off aparece como la vía más probable para seguir adelante, aunque la posibilidad de conseguir el acceso directo no es para nada desdeñable. El reto ahora será mantener la regularidad para que las buenas sensaciones iniciales se traduzcan en una clasificación entre los 24 primeros.

El equipo de Pellegrini conserva un 13,8% de opciones de acceder a los cuartos final y un 1,5% de colarse en semifinales. El sueño de disputar la final en el Metropolitano el 5 de junio de 2027 alberga una mínima esperanza de 0,1%. Para la máquina, el Betis no tiene opciones (0%) de proclamarse campeón de Europa a día de hoy.

El Atlético necesita mejorar sus números

El Atlético de Madrid tiene más dificultades para asegurar su presencia en las eliminatorias. Tras sumar una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas, el equipo rojiblanco cuenta con un 64,9% de probabilidades de clasificarse para octavos, una cifra sensiblemente inferior a las de Real Madrid y Barcelona. Sus opciones de acabar entre los ocho primeros se sitúan en el 22,1%, mientras que el modelo le otorga un 69,1% de posibilidades de terminar entre los puestos noveno y vigesimocuarto.

El escenario más probable, por tanto, pasa por disputar el play-off para intentar alcanzar los octavos. El Atlético todavía tiene margen para mejorar sus perspectivas, pero necesita encadenar resultados positivos para evitar que la fase liga se complique.

El Villarreal, el español con las previsiones más bajas

El Villarreal es el equipo español que peor parado sale en las predicciones. Pese a su victoria por 3-1 ante el Nápoles en la segunda jornada, el conjunto castellonense cuenta con solo un 29,4% de probabilidades de clasificarse para los octavos de final. Sus opciones de terminar entre los ocho primeros son solo del 8%, mientras que la posibilidad de finalizar entre los puestos noveno y vigesimocuarto alcanza el 70,6%.

El dato refleja que, aunque el Villarreal todavía tiene opciones de avanzar, el modelo considera que su continuidad en la Champions está lejos de estar asegurada por estadística y próximos enfrentamientos. Para mejorar sus perspectivas necesitará sumar puntos con regularidad en las próximas jornadas y aprovechar especialmente los encuentros ante rivales directos.