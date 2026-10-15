Así queda la Champions League con el pleno español: clasificación y resultados

La segunda jornada de la máxima competición continental deja un balance perfecto para los cinco representantes de LaLiga; los blancos protagonizaron una remontada de las que alimentan su leyenda europea, mientras que el conjunto verdiblanco celebró con una victoria de prestigio su regreso a la competición; el PSG asaltó el Etihad en una noche de fútbol espectacular

Los equipos españoles firmaron una jornada redonda en la Champions League. El Barcelona se impuso por 1-4 al Galatasaray en Estambul, el Atlético de Madrid superó por 2-0 al Manchester United y el Villarreal hizo los deberes ante el Nápoles con un 3-1 en La Cerámica. Este miércoles llegaron los triunfos del Real Madrid y el Betis, que completaron el pleno con dos victorias de enorme valor.

El conjunto azulgrana suma seis puntos de seis posibles después de sus dos primeros compromisos, al igual que el Real Madrid y el Betis. Atlético y Villarreal, por su parte, alcanzan los tres puntos tras estrenar su casillero de victorias en esta segunda jornada. Los cinco equipos españoles siguen, por tanto, en la pelea por avanzar en una fase liga que todavía tiene mucho recorrido.

El PSG impresiona, golea y resiste en Mánchester (2-4)

El París Saint-Germain volvió a demostrar por qué es uno de los grandes aspirantes al título. El vigente campeón se impuso por 2-4 al Manchester City en el Etihad Stadium después de firmar una primera mitad prácticamente perfecta. Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha pusieron el encuentro muy cuesta arriba para los ingleses antes de la media hora.

El City reaccionó tras el descanso y Erling Haaland firmó un doblete que alimentó la esperanza local.

Sin embargo, el tanto de Maghnes Akliouche mantuvo a los franceses por delante y obligó al conjunto inglés a remar contracorriente hasta el final. El PSG tuvo que resistir el empuje de su rival, pero terminó llevándose tres puntos de mucho peso en uno de los grandes partidos de la jornada.

El Aston Villa demuestra su pegada (6-0)

El Aston Villa dejó atrás sus problemas en la competición doméstica con una goleada contundente ante el Fenerbahçe. El equipo dirigido por Unai Emery se impuso por 6-0, encadenó su segunda victoria consecutiva en la Champions y confirmó que su rendimiento europeo está siendo muy distinto al que viene ofreciendo en la Premier League.

El conjunto inglés aprovechó su eficacia ofensiva para resolver el encuentro con autoridad. Nicolas Jackson y Ross Barkley firmaron sendos dobletes, mientras que Johan Manzambi y Tammy Abraham completaron la goleada. El Fenerbahçe, pese a disponer de oportunidades, no encontró la manera de superar al Aston Villa y acabó completamente desbordado.

El Bodo Glimt derrota al Dortmund y sigue asombrando a Europa (1-0)

El Bodo Glimt volvió a demostrar que no está dispuesto a ejercer de simple comparsa en el fútbol continental. El conjunto noruego se impuso por 1-0 al Borussia Dortmund y sumó una victoria de mérito ante uno de los equipos habituales en las grandes citas europeas.

Los locales fueron superiores durante buena parte del primer tiempo, con más iniciativa con balón, mayor presencia en campo contrario y una presión que dificultó la salida de los alemanes. El Dortmund no encontró continuidad en su juego y terminó cediendo ante un rival que compite sin complejos pese a proceder del círculo polar ártico. El tanto de Fredrik Sjovold, al inicio de la segunda mitad, decidió el encuentro.

El Shakhtar remonta y vence al AEK de Atenas (3-1)

El Shakhtar Donetsk logró su primera victoria en esta edición de la Champions tras remontar ante el AEK de Atenas. El conjunto ucraniano se impuso por 3-1 en Stamford Bridge en un partido que tuvo dos caras: una primera mitad intensa y una segunda parte con menos ritmo, hasta que el encuentro se rompió en los minutos finales.

Después de llegar al descanso con el marcador igualado, el Shakhtar encontró el camino hacia el triunfo en el tramo decisivo. Vinícius Tobías y el venezolano Mendoza aparecieron en los últimos diez minutos para inclinar definitivamente la balanza y dar aire al equipo ucraniano en la clasificación.

El Stuttgart sigue de dulce y hunde al Slovan Bratislava (0-3)

El Stuttgart confirmó su buen momento con una victoria por 0-3 en el campo del Slovan Bratislava. El conjunto alemán resolvió el encuentro con solvencia gracias a los tantos de Denis Undav, Ermedin Demirovic y un gol en propia puerta de Sandro Cruz.

El resultado agrava la situación del equipo eslovaco, que continúa en la parte baja de la tabla y volvió a evidenciar sus dificultades para competir ante un rival de mayor entidad. El Stuttgart, en cambio, sumó tres puntos que refuerzan sus aspiraciones de avanzar en la competición.

El Real Madrid vuelve a tirar de épica (3-4) y el Betis celebra su regreso (3-2)

La jornada también dejó una nueva remontada europea del Real Madrid. El conjunto blanco venció por 3-4 a la Roma después de llegar a verse dos goles por detrás en el tramo final. Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger culminaron la reacción madridista en los últimos minutos para rescatar tres puntos de enorme valor.

El Betis también tuvo que remontar ante el Oporto. Abde adelantó a los verdiblancos, pero el conjunto portugués respondió con los tantos de Gabri Veiga y Samu Aghehowa. El equipo de Manuel Pellegrini no se rindió y encontró premio con Cucho Hernández e Isco, este último desde el punto de penalti, para cerrar el 3-2 definitivo en La Cartuja. Dos triunfos que completaron el pleno español en la segunda jornada.

Los resultados de la jornada 2 de la Champions League

La clasificación de la Champions League