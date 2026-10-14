Manchester City 2-4 PSG: Luis Enrique conquista el Etihad en una noche de locura

El conjunto parisino firmó una primera mitad espectacular, con tres goles que dejaron contra las cuerdas a Maresca, pero terminó sufriendo ante la reacción de un rival que nunca se rindió; Haaland firmó un doblete, Ferran Torres falló un penalti y el vigente campeón celebró una victoria de prestigio

El París Saint-Germain de Luis Enrique demostró por qué es uno de los grandes aspirantes a dominar Europa. Otra vez. En su visita al Etihad Stadium, arrolló al Manchester City en la primera mitad en la que encontró espacios, superó la presión local con una facilidad pasmosa y castigó cada desajuste defensivo.

El resultado fue un contundente 0-3 al descanso que parecía dejar el encuentro visto para sentencia, aunque la segunda parte acabaría convirtiéndose en una auténtica montaña rusa.

Doué y Dembélé silencian Mánchester

El City, líder de la Premier League y todavía invicto en su campeonato doméstico, arrancó con energía, tratando de presionar arriba y de incomodar la salida de balón parisina. Enzo Fernández incluso rozó el gol con un saque de esquina que terminó estrellándose en el larguero, pero fue el PSG quien encontró la fórmula para desactivar al equipo inglés.

En el minuto 13 llegó el primer golpe. Una combinación colectiva desde campo propio permitió a los visitantes superar la presión y encontrar a Désiré Doué en la banda derecha. El extremo francés conectó un latigazo ajustado con una parábola de fuera hacia dentro que sorprendió a Donnarumma y abrió el marcador.

Apenas un minuto y medio después, el PSG volvió a golpear. Dembélé y Doué construyeron una magnífica pared dentro del área que culminó el ex del Barça con un remate de cabeza para establecer el 0-2.

El Manchester City quedó tocado, incapaz de encontrar respuestas ante un rival que jugaba a otra velocidad. Los de Luis Enrique movían el balón con precisión, encontraban siempre al hombre libre y amenazaban cada vez que aceleraban. Hakimi estrelló un cabezazo en el poste y, poco después, Vitinha amplió la ventaja con un disparo ajustado desde la frontal tras una nueva acción colectiva.

En el minuto 32, el 0-3 reflejaba la superioridad de un PSG que parecía tener el partido bajo control.

Haaland despierta al City y cambia el partido

La reacción de Enzo Maresca llegó en el descanso con un triple cambio. Matheus Nunes, Bouaddi y Ndiaye entraron por Rúben Dias, Cherki y Doku, y el Manchester City regresó al terreno de juego con otra actitud. Los ingleses adelantaron líneas, comenzaron a cargar el área y encontraron en Haaland la referencia necesaria para iniciar la remontada.

El delantero noruego, que había sufrido durante la primera mitad ante la defensa parisina, apareció en el minuto 53 para cabecear un centro y colocar el 1-3. Su remate, dirigido a la escuadra, resultó prácticamente imparable para Safonov y encendió a una grada que empezó a creer en la remontada.

El City apretó todavía más. Ndiaye obligó al guardameta visitante a intervenir y Semenyo estuvo cerca de marcar con un disparo que acabó en el larguero. El PSG había perdido el control del encuentro y necesitaba recuperar cuanto antes la iniciativa para evitar que la ventaja se esfumara.

Pep Guardiola, presente en la grada del Etihad, lamentaba las ocasiones falladas por los que fueron sus jugadores hasta hace unos meses.

Akliouche da aire al PSG, pero el sufrimiento continúa

Cuando más apretaban los locales, el conjunto francés encontró un respiro. Akliouche aprovechó una nueva llegada para batir a Donnarumma y establecer el 1-4 en el minuto 62 con un disparo desde la frontal a la media vuelta que detuvo el meta italiano pero cuyo rechace terminó entrando para sorpresa generalizada. El tanto parecía devolver la tranquilidad a Luis Enrique, pero el Manchester City no estaba dispuesto a entregar el partido.

Los ingleses siguieron acumulando ocasiones y estuvieron cerca de volver a meterse de lleno en la pelea. Nuno Mendes despejó una acción peligrosa, mientras que Enzo Fernández estrelló otro remate en la cruceta. Haaland volvió a aparecer para firmar el 2-4 en el minuto 75 y completar su doblete, superando además a Sergio Agüero como máximo goleador del Manchester City en la Champions League.

El tramo final fue un asedio. El noruego rozó incluso el tercer tanto local, pero el PSG resistió como pudo ante un rival que había pasado de estar completamente superado a rozar una remontada que parecía imposible al descanso.

Ferran falla un penalti en el descuento

La tensión alcanzó su punto máximo en los últimos minutos. El Manchester City encontró una oportunidad para añadir todavía más dramatismo al encuentro con un penalti señalado en el tiempo añadido. Ferran Torres asumió la responsabilidad, pero no acertó desde los once metros y desperdició la ocasión de convertir el desenlace en una auténtica locura.

El pitido final fue un alivio para el PSG, que había construido su victoria con una primera parte de enorme nivel y tuvo que defenderla hasta el último suspiro. Luis Enrique se llevó un triunfo de prestigio en el Etihad, mientras que el City pagó caro su mal arranque pese a una reacción que estuvo cerca de cambiarlo todo.

Ficha técnica:

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias (Matheus Nunes, min. 46), Guehi, Gvardiol; Elliott Anderson, Enzo Fernández (O'Reilly, min. 91); Semenyo, Cherki (Bouaddi, min. 46), Doku (Ndiaye, min. 46); Haaland.

París Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche (Joao Neves, min. 76), Dembélé (Ferran Torres, min. 76) y Doué (Kvaratskhelia, min. 66).

Goles: 0-1, Doué (13'); 0-2, Dembélé (15'); 0-3, Vitinha (32'); 1-3, Haaland (53'); 1-4, Akliouche (62'); 2-4, Haaland (75').

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania). Amonestó a Semenyo (61') y Zaïre-Emery (70').

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, disputado en el Etihad Stadium de Mánchester ante unos 60.000 espectadores.