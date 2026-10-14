Manchester City - PSG, en directo el partido de la jornada 2 de la Champions League en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo el minuto a minuto del duelo entre ingleses y franceses, el mejor partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones

¡Buenas tardes! Se avecina una nueva jornada de Champions League por todo lo alto con este duelo directo entre dos aspirantes al título. Manchester City y PSG miden sus fuerzas en el Etihad Stadium.

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en 2025 y terminó con victoria del PSG por 4-2 en el Parque de los Príncipes. Un resultado que supuso el primer paso de los franceses hacia la conquista de su primera Champions League.

Manchester City y PSG llegan a esta cita en un buen momento de forma. Los ingleses son líderes de la Premier League después de sumar seis victorias en sus seis primeros partidos, mientras que los de Luis Enrique han reaccionado a un arranque irregular y acumulan tres triunfos consecutivos en la Ligue 1.

El City afronta una nueva era con Maresca al frente del equipo después de una década bajo la dirección de Guardiola. Los 'citizens' han renovado por completo su centro del campo y buscan consolidar este nuevo proyecto también en Europa.

Los ingleses comenzaron su andadura en la Champions con una victoria por 0-2 frente al Oporto. Además, llegan reforzados tras golear al Liverpool por 0-3 en Anfield, una victoria de prestigio que confirma su buen momento.

Uno de los grandes peligros del Manchester City vuelve a ser Erling Haaland. El delantero noruego atraviesa un momento espectacular y ya suma ocho goles esta temporada. El PSG tendrá que encontrar la manera de frenar a un atacante que parece no tener límites.

El conjunto parisino vuelve a presentarse como uno de los grandes candidatos al título y aspira a prolongar su dominio europeo. En la primera jornada de la competición dejó claras sus intenciones con una contundente victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava.

El PSG llega después de imponerse por 3-1 al Le Mans en su último compromiso. En ese encuentro descansaron Nuno Mendes y Dembélé, que estarán de vuelta para una cita de máxima exigencia ante el Manchester City.

El partido también tendrá un componente especial para Ferran Torres , que volverá a enfrentarse al Manchester City, uno de los equipos por los que pasó durante su carrera. Un aliciente más en un duelo entre dos aspirantes a llegar lejos en esta Champions League.

Ya está todo listo en el Etihad Stadium para que comience este partidazo de Champions. Manchester City y PSG miden sus fuerzas en un encuentro que promete emociones fuertes. ¡Mucha suerte a ambas aficiones!

El colegiado que dirigirá este City-PSG será el alemán Sven Jablonski . En el VAR estará el alemán Bastian Dankert .

Maresca introduce tres cambios respecto al once ante el Liverpool. Cambia los laterales, con Kushanov y Gvardiol por Nunes y O'Reilly, y Doku entra por Ndiaye.

La Liga de Campeones regresa después del parón internacional con uno de esos partidos que justifican por sí solos la expectación que despierta la máxima competición continental. El Manchester City recibe al París Saint-Germain en un enfrentamiento entre dos de los grandes aspirantes al título, con el vigente campeón dispuesto a demostrar que sigue teniendo argumentos para defender su corona y un conjunto inglés que busca consolidar su nueva etapa con una victoria de prestigio.

Ambos equipos comenzaron con buen pie su andadura europea y afrontan esta segunda jornada con el objetivo de sumar otros tres puntos. El PSG se impuso con contundencia al Slovan Bratislava (6-1), mientras que el City inició su recorrido con un triunfo a domicilio frente al Oporto (0-2). Ahora, el calendario les pone frente a frente en una cita que puede empezar a marcar diferencias en la clasificación.

El Manchester City estrena una nueva etapa

Uno de los grandes alicientes del encuentro estará en el banquillo local. Después de una década al frente del Manchester City, Pep Guardiola puso fin a su etapa en el club inglés al término de la pasada temporada. Su salida ha abierto una nueva era en el Etihad Stadium, ahora con el italiano Enzo Maresca al frente del proyecto.

El cambio no parece haber afectado, al menos por el momento, al rendimiento del equipo sobre el terreno de juego. El City ha arrancado la Premier League con pleno de victorias y ha logrado mantener su competitividad intacta pese a los numerosos movimientos registrados en la plantilla durante el mercado de fichajes. El conjunto inglés se encuentra inmerso en una profunda remodelación, con varias salidas y nuevas incorporaciones que deben terminar de encajar en el sistema de su entrenador.

Fuera del césped, la entidad continúa en el foco de la investigación relacionada con sus cuentas y la financiación del club. Sin embargo, los resultados cosechados en este inicio de curso permiten al equipo centrarse en un desafío de máxima exigencia, ante un rival que conoce perfectamente lo que significa competir por la Champions.

El PSG busca confirmar su candidatura

La situación del París Saint-Germain es algo diferente. El vigente campeón continental no ha encontrado la misma regularidad en la Ligue 1, donde ya ha dejado escapar puntos con una derrota y dos empates. Un comienzo irregular que contrasta con las expectativas generadas después de conquistar la Champions la pasada campaña.

El equipo francés ha reaccionado en las últimas jornadas y llega al encuentro tras encadenar tres victorias consecutivas, incluida la lograda frente al Le Mans en la sexta jornada liguera. El Mónaco ocupa la primera posición del campeonato francés, pero el PSG comienza a recuperar sensaciones y quiere trasladar esa mejoría al escenario europeo.

La visita al Manchester City representa una prueba importante para medir el estado de forma de los parisinos. Ganar en Inglaterra supondría un golpe de autoridad y reforzaría la confianza de un equipo que aspira a demostrar que su éxito continental no fue algo puntual.

Haaland, ante un nuevo récord en la Champions

En el apartado individual, todas las miradas estarán puestas en Erling Haaland. El delantero noruego vuelve a presentarse como la principal amenaza ofensiva del Manchester City y tiene a su alcance una nueva marca histórica en la competición. Con 59 goles en sus primeros 59 partidos de Champions, un tanto le permitiría establecer un nuevo récord anotador en sus primeros 60 encuentros, superando la referencia de Ruud van Nistelrooy.

En el bando contrario destaca Ferran Torres. El ex del Barça conoce bien el club después de su paso por el Etihad Stadium. El internacional español será una de las referencias ofensivas del conjunto parisino en un partido que promete reunir a varias de las grandes figuras del fútbol europeo.

Será, además, el noveno enfrentamiento entre ambos clubes. El balance favorece al Manchester City, que ha ganado cuatro de los ocho duelos anteriores, con dos empates y dos triunfos del PSG. El equipo francés se impuso en el último precedente, disputado la pasada temporada en la fase liga de la Champions.