El Betis recibe al Rayo con solo dos bajas y un retoque forzado en su once ideal, mientras que Beñat San José tiene una duda importante

Después de firmar en Bratislava la clasificación virtual para la siguiente ronda de la Champions entre los 24 primeros, el Betis retoma la competición liguera tras el empate en el derbi con la visita a La Cartuja del Rayo Vallecano.

Cita en la que los verdiblancos buscan mantener su ventaja con el quinto y no perder de vista a los tres primeros clasificados, pues ahora mismo el Atlético, tercero, solo lo aventaja en cuatro puntos.

Dos bajas en el Betis y once de gala

Para ello, Pellegrini debe sobreponerse nuevamente a las bajas de Lo Celso, que se someterá a pruebas la próxima semana, y de Dani Ceballos, fuera de la lista por precaución tras recuperarse de las molestias que le impidieran estar en el derbi y en Bratislava. Es decir, que la convocatoria no cambia con respecto a la Champions con la salvedad de la recuperación de Morante﻿, de vuelta a la lista.

Con estas piezas, las rotaciones habituales propiciarán que Pellegrini despliegue lo más parecido a su once de gala﻿, muy similar al empleado contra el Sevilla hace una semana con la salvedad de la `punta de lanza y la duda de Abde, que ha llegado muy justo.

Así las cosas, con Valles intocable, la defensa volverá a ser la teórica titular, con Bellerín y Fran García en las bandas, y Marc Bartra y Natan en el centro. Por delante, el doble pivote que más gusta al chileno, con Marc Roca y Pablo Fornals, como escuderos de Isco Alarcón, que repetirá en la alineación como la gran baza creativa de los heliopolitanos.

Riquelme por Abde, que llega justo

También recurrirá de nuevo a Antony, mientras que en el otro costado, es probable que apueste por Riquelme para no forzar a Abde tras el golpe recibido el martes.

Lance del último Betis-Rayo. / Imago

En la punta de lanza, después de que en el derbi saliera de inicio Aitor Ruibal, tiene sentido que apueste de nuevo por Cucho Hernández tras marcar los dos goles en Bratislava, siendo complicado que le dé una oportunidad a Parrott, que suma dos partidos seguidos en el banquillo.

Dos ausencias y una duda en el Rayo Vallecano

Por parte del Rayo, Beñat San José no dispone de los lesionados de larga duración Luiz Felipe y Augusto Batalla y cuenta con la duda del centrocampista Óscar Valentín﻿, que está en la última fase de una lesión en la rodilla derecha.

En cuanto al once titular, todo apunta a que el técnico volverá al esquema táctico de hace dos semanas tras los numerosos cambios que hizo la pasada jornada. De esta forma, podría formar de nuevo con una defensa de cuatro con Adriá Pedrosa en el lateral izquierdo y volver con Álvaro García al extremo zurdo.

Posibles onces:

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Isco, Riquelme; y Cucho Hernández.

﻿﻿Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Unai López, Pathé Ciss; De Frutos, Isi, Álvaro; Camello.