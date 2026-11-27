El delantero noruego alzó la voz después del tercer encuentro sin conocer la derrota, esta vez en la Champions League ante el Nápoles. El técnico italiano asumió con naturalidad sus declaraciones. "Es normal que no esté contento porque no ganamos partidos"

El Manchester City no está viviendo uno de los mejores momentos de su historia. Parece que desde que Pep Guardiola dejó al conjunto citizens, en Manchester no dan con la tecla. En la Premier League, con la amenaza de pérdida de puntos por infringir las normas de fair play financiero, el City es tercero pero solo ha sido capaz de sumar un punto de los últimos 12.

En la Champions League, después de cinco jornadas de la fase liga, los de Enzo Maresca son octavos con 10 puntos y seguidos de cerca por el Sporting CP. Además, en la última jornada, el Manchester City empató ante el Nápoles. Precisamente ese tropiezo fue el que ocasionó que uno de los pesos pesados del vestuario, Haaland, alzase la voz para protestar por la situación del equipo.

Haaland explota en el Manchester City

Haaland apuntó a las sensaciones que está dejando el Manchester City en los últimos partidos y que terminaron de confirmarse ante el Nápoles: "No tengo ni idea de qué nos faltaba. Podías sentirlo en los últimos partidos, que hay algo que no está encajando del todo. Todo lo que quiero hacer es rendir bien y ganar partidos para Manchester City ¡y duele!".

Además, apostó Haaland por unirse para cambiar la situación del Manchester City: "Les dimos demasiado espacio (al Nápoles). Cuando pierdes, empiezas a cuestionarlo todo. Necesitamos unirnos, mantenernos positivos e inyectar energía en el campo".

La respuesta de Enzo Maresca al enfado de Haaland

Sobre estas duras declaraciones de Haaland, este mismo viernes, el técnico del Manchester City, Enzo Maresca, respondió: "Erling es un ganador. Es normal que no esté contento porque no ganamos partidos, pero no es solo Erling, es todo el mundo. Solo hace unas semanas estaba jugando genial. Ahora está triste y yo estoy triste porque no ganamos partidos, pero este es nuestro trabajo. Esto es el fútbol".

Haaland junto a Maresca y otros jugadores del Manchester City

Haaland junto a Maresca y otros jugadores del Manchester City

Cuestionado Maresca sobre los gestos de Haaland durante el partido ante el Nápoles, el italiano apostó que cuando ganan también los hace: "Creo que también gesticular cuando ganamos partidos y no le llega la pelota. Es un delantero y vive del gol y de ganar partidos. Si no marcan o si no ganan, están tristes. Seguro que no está contento, pero todos estamos igual". Maresca también comentó que Haaland se está entrenando con normalidad y que no ve ningún problema con el delantero noruego, que tiene contrato con el City hasta 2034.

La Premier League quiere que el Manchester City cambie de dueño

Tres clubes de la Premier League creen que sería una sanción justa obligar a Emiratos Árabes Unidos a vender el Manchester City por el caso de las 115 irregularidades financieras. El conjunto inglés, comprado por el fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos en 2008, ha sido declarado culpable de 114 irregularidades financieras y está a la espera de conocer la sanción, aunque han apelado la decisión de la comisión independiente.

Según la cadena británica BBC, que ha hablado con fuentes de algunos clubes de la Premier League, tres de ellos consideran adecuado que se obligue al país de Oriente Medio a vender el club. El Regulador Independiente del Fútbol inglés (IRF, por sus siglas en inglés), un organismo creado a raíz del caso de la Superliga europea, tiene poder para ellos si entiende que la propiedad de un club no es la ideal para llevar esa institución. En el caso de llevarse a cabo esta obligación de venta, sería un caso sin precedentes en el fútbol inglés.