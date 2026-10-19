El castigo histórico al que podría enfrentarse el Manchester City: pérdida de puntos y descenso en la Premier League

El cuadro inglés, según apunta Daily Mail, podróa sufrir una deducción de puntos que podría llevar al conjunto de Enzo Maresca a la Championship

El Manchester City de Enzo Maresca está teniendo una trayectoria inmaculada en lo que va de Premier League. Los del Etihad Stadium han sumado los 21 puntos en juego y son líderes por delante de un Arsenal de Mikel Arteta que le sigue con 18 puntos. Este buen arranque de temporada está tratando de dejar a un lado los problemas extradeportivos de los de Manchester.

El Manchester City fue declarado culpable por parte de la Premier League de un total de 114 cargos de los 115 de los que estaba acusado por el incumplimiento de las normas financieras entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. El Manchester City fue declarado culpable por una comisión independiente de la Premier League y este lunes en Inglaterra, diarios como Daily Mail ya apuntan a una sanción que podría hacer temblar a uno de los equipos más importantes de la Premier League.

Sanción histórica para el Manchester City: descenso de la Premier League a la Championship

Según el diario citado anteriormente, el castigo al que podría enfrentarse el Manchester City es el de una importante deducción de puntos. Esta pérdida de puntos a la que sería sometido el Manchester City de Enzo Maresca y de Haaland, llevaría al equipo del Etihad Stadium a terminar descendiendo desde la Premier League a la Championship, la Segunda división de Inglaterra.

El diario británico también descarta un doble descenso, es decir, que el Manchester City termine bajando a la tercera categoría del fútbol inglés, la League Two y que por lo tanto le llevaría a abandonar el fútbol profesional.

La Premier League castigaría con dureza al Manchester City

La Premier League no llevaría a cabo una sola deducción de puntos con el Manchester City, sino que esta se repetiría en la Championship para que los de Enzo Maresca estén obligados a pasar un segundo año en Segunda. La intención de la Premier League es que la sanción se conozca antes de que la apelación llevada a cabo por el Manchester City, tenga su resolución.

Esta apelación podría llegar a final de temporada y en el caso de que el Manchester City reciba la sanción por parte de la Premier League antes de que dicha resolución quede resuelta, los del Etihad disputarían la campaña sin saber donde jugarían el próximo curso.

Pesos pesados del Manchester City ya se pronunciaron

Sin conocer aún la sanción que impondrá la Premier League, uno de los técnicos más importantes en la historia reciente del Manchester City: Pep Guardiola, ya mandó mensajes de apoyo al equipo con el que ganó la Champions Leeague: "Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferrán, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros extraordinarios aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos".

También hizo lo propio un Haaland que ha comenzado la temporada muy enchufado de cara a portería: "Yo pasé aquí mis primeros cuatro años. Es un lugar muy especial para la familia. Me importan mucho los aficionados porque yo también soy aficionado. Siento lo que ellos sienten. Esa es la respuesta".