Mourinho, sobre la sanción al Manchester City: "Prefiero reírme un poco, estoy en los 60, con suerte seguiré aquí cuando llegue la sentencia final"

El entrenador del Real Madrid ha recordado cómo surgió el interés blanco en volver a contratarle, su relación con Ancelotti y otros temas de actualidad...

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha concedido una interesante entrevista en Italia, concretamente al Corriere dello Sport, donde ha hablado de cómo se forjó su regreso al Real Madrid, su relación con Florentino Pérez, con Carlo Ancelotti o su último y complicado año en el Benfica.

"Normalmente primero existe el contacto y después empieza el ruido a partir de ese contacto. Alguien habla por un lado, otro por otro, alguien habla y después comienza el ruido cuando ya existe algo. Aquí fue exactamente lo contrario. Los rumores empezaron cuando había cero contactos. Yo estaba en el Benfica, feliz. Es un club especial para mí. Estaba a diez minutos de casa, algo que no me sucedía desde hacía veinte años. Era un club que necesitaba dar un salto. Yo pensaba quedarme allí con mi contrato de tres años", ha reconocido Mourinho sobre el origen de su salida al Real Madrid.

"Pensaba que eran solo rumores. El Real Madrid había cambiado de entrenador a mitad de temporada y después entró otro entrenador, Arbeloa. Las cosas y los resultados no eran buenos y empezó el ruido. Nadie había hablado conmigo. Mi relación con el Real Madrid existe desde hace trece años. Desde el momento en el que me fui siempre he mantenido el contacto. Somos amigos, estamos ligados. Después de tantos años, Carlo era entrenador aquí. No había lugar para dudas. Carlo sabía que yo era amigo del presidente Florentino", ha recordado.

El episodio racista entre Presttiani y Vinicius

También ha valorado el portugués el camino del Benfica en Champions, con la milagrosa clasificación para la fase de eliminatorias y el polémico duelo contra el Real Madrid por el supuesto insulto racista de Prestianni a Vinicius.

"Ganamos el partido que nos clasificó. Una clasificación histórica. Después de cuatro partidos teníamos cero puntos. Nunca un equipo con cero puntos después de cuatro partidos se había clasificado. Nosotros nos clasificamos en el último segundo del partido número ocho contra el Real Madrid con un gol de un portero. Es algo increíble. Después, la eliminatoria fue muy dura por la situación de Vinícius y Prestianni. Una situación dura para todos. Ahora que yo he estado allí y ahora estoy aquí, he vivido aquello desde allí y después lo he entendido todo desde aquí. Es un asunto tan delicado que resulta difícil para nosotros. Porque, al final, Gianluca Prestianni fue sancionado por racismo. La opinión pública me mató, principalmente muchos oportunistas, por una situación absolutamente incontrolable. Tú tienes un jugador que dice que no es verdad. Nadie tiene una prueba de que sea verdad. Tú no puedes tomar una posición", ha explicado.

Durante la entrevista también fue cuestionado sobre la sanción deportiva y económica que podría recaer sobre el Manchester City, a lo que respondió con ironía: "Prefiero reírme un poco, porque pienso que tendremos un final. Tendremos un final. Pero nosotros dos, que estamos en los 60, tenemos que tener suerte de seguir aquí cuando llegue la sentencia final, porque ahora llegará una sentencia y después un recurso...".

Su amistad con Carlo Ancelotti

Por último, Mourinho habló también de la buena relación que mantiene con Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y ahora seleccionador de Brasil, y que de vez en cuando se pasa por Madrid. "Carlo es un grande. Carlo quería hablar con sus jugadores. Quería hablar con Vinícius Júnior, quería saber cómo estaba Rodrygo Goes, cómo estaba la evolución de Éder Militão. Rodrygo Goes estaba lesionado, estaba lesionado también en aquel momento. Me pidió permiso para venir aquí y le decía 'estoy cansado de ti porque todos los días voy por el pasillo: foto de Carlo aquí, foto de Carlo allá. Ya estoy cansado de ti. Tenías que haber hecho como Benítez'".