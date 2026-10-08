Martin Petrov, 47 años, ex del Atleti:﻿ "El Real Madrid se ha acostumbrado a culpar a los árbitros cada vez que pierde un partido﻿"

El búlgaro, que vive en Madrid, sigue de cerca al Atlético de Madrid y no entiende las quejas del conjunto blanco tras el derbi; también se mojó sobre Julián Álvarez, al que hubiera vendido el pasado verano

Los aficionados más jóvenes del Atlético de Madrid no recordarán a Martin Petrov, extremo búlgaro que fichó por el conjunto colchonero en 2005. Estuvo dos temporadas corriendo la banda izquierda del Vicente Calderón hasta que lo vendieron al Manchester City. Su velocidad explosiva y su gran golpeo con la pierna izquierda le convertían en un arma temible para los laterales rivales.

Hace ya 12 años que colgó las botas tras jugar en el CSKA Sofia, pero el búlgaro tenía claro que quería establecer su residencia en España, donde también llegó a jugar cedido en el Espanyol cinco años más tarde de salir del Atleti, pero el conjunto colchonero le marcó. Vive en Madrid y sigue siendo aficionado rojiblanco, por lo que no entiende las críticas de Mourinho tras el derbi madrileño.

"Real Madrid se ha acostumbrado a culpar a los árbitros cada vez que pierde un partido. Voy a ser directo. Sabemos cuántos partidos, hace años contra Bayern de Múnich, Chelsea y otros equipos, ganaron con goles en fuera de juego y no pasó nada. Ahora, de repente, los árbitros son los culpables. El derbi madrileño fue un partido muy disputado, pero no creo que el Real Madrid tenga tantos motivos para quejarse", explica Petrov en una entrevista a Flashcore.

La guerra entre Tebas y el Real Madrid

También se pronunció Petrov sobre el enfrentamiento dialéctico que mantienen Florentino Pérez y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en los últimos tiempos. "Todavía no recuerdo un partido que el Real Madrid haya perdido y después haya admitido que fue por motivos deportivos", critica el exfutbolista.

"Siempre hay alguien a quien culpar. Ya sea el árbitro, que Vinicius está siendo provocado, que alguien le insulta por motivos racistas o que Tebas es el responsable... No recuerdo un partido que el Real Madrid haya perdido y después haya salido a decir: 'Bueno, hoy hemos sido terribles y hemos perdido'. Siempre buscan la culpa en otra parte", recuerda Petrov, que insiste en su idea.

"En última instancia, tienen que mirarse a sí mismos, ¿no? Quizá piensen que, por ser el Real Madrid, sin duda uno de los clubes más importantes del fútbol mundial, pueden hacer lo que quieran. En mi opinión, ahora están yendo demasiado lejos con estas declaraciones y ataques constantes. Pero aparentemente pueden permitírselo, porque si clubes más pequeños hicieran lo mismo, no tendría el mismo impacto. Tal vez ese sea su objetivo: mantenerse constantemente en el foco, presionar a los árbitros y a los dirigentes, y demás. Pero, para mí, sobre todo deberían mirar sus problemas internos y prestar más atención al fútbol", zanja el búlgaro.

Petrov hubiera dejado salir a Julián Álvarez

Además del eterno rival, Petrov también habló sobre la actualidad del Atlético de Madrid y del culebrón del verano, el protagonizado por Julián Álvarez y su intento fallido de salir del club rojiblanco. "El Barcelona intentó ficharlo, no tenía nada que perder. Si hubiera conseguido hacerse con él, sin duda le habría sido útil, pero vemos que le va perfectamente bien sin él", reconoce.

Sin embargo, el exrojiblanco ve al Atleti como claro perdedor en esta historia, y así lo justifica: "El Atlético salió perdiendo con todo el caso: perdió el club y perdieron los aficionados. El club podría haber recibido un buen dinero por un jugador que declaró abiertamente que quería marcharse. Probablemente se irá de todos modos el año que viene por 50 o 60 millones de euros, mientras que el traspaso podría haber alcanzado los 120 millones esta vez"."Se puede ver que ya no es el mismo jugador. A partir de ahí, los aficionados no apoyan al equipo, se centran en abuchear a Julián Álvarez. Entonces la pregunta es: ¿quién se beneficia de todo esto? Nadie", concluye.