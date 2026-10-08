Cambio drástico para Julián Álvarez: el Atlético de Madrid, satisfecho con su última decisión

El atacante rojiblanco, según ha informado el periodista Rubén Uría, habría roto la relación con el que era su agente, Fernando Hidalgo. La citada fuente apunta a que los colchoneros han recibido la noticia de manera "positiva"

Julián Álvarez ha sido el gran nombre del mercado de fichajes que cerró hace ya más de un mes, concretamente el 2 de septiembre concretamente. El jugador del Atlético de Madrid, en plena concentración con Argentina para el Mundial, dejó claro que su deseo era fichar por el FC Barcelona y que lo mejor era un traspaso desde el conjunto del Metropolitano.

Las semanas del mercado de fichajes pasaron y Julián Álvarez, a través de diferentes estrategias como solicitar una reunión con Simeone y Miguel Ángel Gil Marín, ausentarse de varios entrenamientos por estar indispuesto, entre otras, buscó que el Atlético de Madrid rebajase sus pretensiones económicas para que pudiese hacerse su fichaje por parte del FC Barcelona. Recordemos que el Atlético de Madrid se mostró tajante a la hora de no negociar con el FC Barcelona y se remitió a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Julián Álvarez cambia de agente y el Atlético de Madrid lo celebra

Uno de los nombres, junto al de Julián Álvarez, que se colocó en el foco en un verano que concluyó sin la salida del rojiblanco rumbo al Atlético de Madrid, fue el de su agente, Fernando Hidalgo. El Atlético de Madrid, a través de diferentes voces autorizadas, siempre apuntó a que Julián Álvarez estaba mal asesorado y que por eso estaba tratando el argentino, por todos los medios posibles, salir al FC Barcelona.

Parece que, al menos de momento, el Atlético de Madrid no tendrá que volver a preocuparse con Fernando Hidalgo ya que este ha dejado de ser el representante de Julián Álvarez según ha confirmado el periodista Rubén Uría. El citado periodista apunta a que Julián Álvarez se sintió "decepcionado con la manera en la que se gestionó su futuro este verano".

Julián Álvarez, un filón para los agentes del mundo del fútbol

Uría también ha informado de que por el momento Julián Álvarez no habría encontrado aún un agente que releve al ya conocido Fernando Hidalgo. "Julián Álvarez y su familia están recibiendo una lluvia de ofertas para hacerse cargo de su representación", apunta el periodista español en uno de los mensajes del hilo publicado en X (antes Twitter) en el que ha explicado la ruptura del argentino con el que hasta estos días era su agente. Se habla también de un verano "agitado, incómodo y lleno de ruido", por lo que Julián Álvarez busca "discreción, calma y tranquilidad".

El Atlético de Madrid celebra por partida doble al 'nuevo' Julián Álvarez

El Atlético de Madrid, teniendo en cuenta sus manifestaciones del pasado verano apuntando al entorno de Julián Álvarez para que el argentino forzase para salir del Metropolitano, está satisfecho con la decisión del internacional argentino de romper su relación profesional con Fernando Hidalgo.

Además, Julián Álvarez, en lo puramente deportivo, ha regresado al Atlético de Madrid con la felicidad que supone el haberse reencontrado con los goles. Fue en el choque amistoso de Argentina ante Burkina Faso que acabó con un escandaloso 7-0 y en el que Julián Álvarez hizo uno de los tantos.