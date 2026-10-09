Después de Pep Guardiola, Haaland rompe su silencio en el Manchester City: "Me importa mucho este lugar"

El atacante noruego, de origen inglés, ha expresado su deseo de seguir en el conjunto 'citizens' en plena eclosión tras ser los británicos declarados culpables de más de 114 infracciones de las reglas financieras de la Premier League

El Manchester City está viviendo una de las peores tormentas deportivas de los últimos años. El problema es que esta tormenta no viene aparejada por resultados deportivos, algo que en un momento dado con ciertas decisiones drásticas, se puede cambiar, sino viene provocada por una sentencia por infringir más de 100 normas (concretamente 114 de 115 de las que fue acusado).

En esta tesitura y después de que el entrenador más importante de la historia del City, Pep Guardiola, se pusiese del lado del equipo inglés para mostrarle su apoyo, el delantero noruego de origen inglés Haaland. El ariete es toda una voz autorizada del Manchester City y la representación perfecta del crecimiento del equipo inglés.

Haaland alza la voz en el Manchester City

Haaland no quiso olvidar sus orígenes ingleses y recordó la importancia que tiene para él, el Manchester City, al igual que para sus padres: "Me importa mucho este lugar, y también a mi madre y mi padre, que vivieron aquí durante diez años. Vivieron en Nottingham y Leeds, nunca en Manchester, aunque mi padre entrenaba todos los días en Carrington".

Haaland además se colocó como un aficionado más tras pasar los primeros cuatro años de su vida en Inglaterra: "Yo pasé aquí mis primeros cuatro años. Es un lugar muy especial para la familia. Me importan mucho los aficionados porque yo también soy aficionado. Siento lo que ellos sienten. Esa es la respuesta", mencionó el futbolista noruego".

El triunfo en Liverpool como receta para seguir adelante en el Manchester City

El Manchester City quiere refugiarse en el fútbol para tratar de olvidar, aunque sea durante algunas horas, la sentencia por infringir normas financieras de la Premier League. Haaland apostó por estar unidos y mantener una actitud positiva: "Creo que lo vamos a pasar bien en Anfield. Tenemos que permanecer unidos. Tenemos que estar juntos y mantener una actitud positiva. Pase lo que pase, siempre tenemos que sonreír. Mirar hacia delante, intentar ganar partidos de fútbol, disfrutar de la situación y ganar el partido. Tenemos que permanecer unidos y transmitirnos cariño. Disfrutad del viaje y sonreíd".

Haaland regresa al City tras el parón de selecciones

Un Manchester City intratable en la Premier League

En lo meramente deportivo, el Manchester City ha empezado de forma inmejorable su andadura en la Premier League. Con ganas de arrebatarle el título al vigente campeón, el Arsenal de Mikel Arteta, lo citizens suman 15 puntos de 15 posibles tras cinco triunfos en los que han marcado 13 goles y solo han recibido cinco. El Liverpool, su rival de este próximo domingo, es sexto con nueve puntos y tratará de ayudar al Arsenal a igualar a puntos al conjunto de Enzo Maresca.